Cepsa y Nexolub entregan el primer cargamento de bases lubricantes 100% neutro en carbono a nivel global

martes, 8 de febrero de 2022, 10:43 h (CET) La compañía española Nexolub es pionera en el mundo en suministrar bases lubricantes con posibilidad de neutralizar la huella de carbono. Las bases lubricantes net zero son un primer paso hacia la sostenibilidad de este tipo de producto a medio plazo Nexolub, empresa española dedicada al comercio internacional de derivados de petróleo y químicos, así como combustibles sostenibles, y Cepsa, compañía global de energía y química, se han aliado para entregar el primer cargamento de bases lubricantes 100% neutro en carbono a nivel global. Las bases lubricantes net zero son un primer paso hacia la sostenibilidad de este tipo de producto a medio plazo.

Nexolub es la primera compañía de bases lubricantes en el mundo que ofrece la posibilidad de compensar la huella de CO2 mediante créditos de carbono que, posteriormente, se traducen en proyectos de desarrollo de energía sostenible.

En concreto, en esta operación de la mano de Cepsa, se compensarán 108,47 toneladas de CO2, el equivalente a unos 1.100 árboles plantados. Para calcular estas emisiones, se ha tenido en cuenta tanto la producción y consumo de estas bases lubricantes (100,96 toneladas de CO2) como el transporte por mar y tierra (7,51 toneladas de CO2). Se trata de aproximadamente 168.000 litros de base lubricante, es decir, equiparable a más de 11.000 cambios de aceite lubricante de un coche.

Compensación de CO2 en las bases lubricantes

Nexolub está inmersa en la búsqueda de soluciones energéticas que contribuyan a reducir la huella de carbono. La empresa trader trabaja en un ambicioso proyecto de descarbonización para acompañar a sus clientes en la transición que demanda el sector y los créditos de carbono facilitan una solución inmediata a las compañías.

Según ha explicado Pablo Guerrero, Trading Manager y Head of Renewables de Nexolub, las empresas del sector piden soluciones medioambientalmente respetuosas. “Cada vez más nos encontramos con que la mayoría de los productores buscan reducir sus emisiones netas y la huella de carbono. Nexolub se ha implicado para facilitar el cumplimiento de estos objetivos de sostenibilidad a las compañías que adquieren nuestras bases lubricantes”.

Para Niurka Sancho, directora de Lubricantes de Cepsa: “en Cepsa estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad. Nuestro objetivo es acelerar la transición energética, tanto en nuestras operaciones como en las soluciones energéticas que ofrecemos a nuestros clientes. Por ello, nos unimos a Nexolub para contribuir juntos a reducir la huella de carbono de los consumidores de nuestras bases lubricantes”.

Cepsa está trabajando en un ambicioso plan para dar un giro verde a todos sus negocios y convertirse en un referente de la transición energética en su sector. Además, cuenta con 50 años de experiencia en este ámbito y comercializa sus bases lubricantes en una treintena de países en los cinco continentes.

Sobre Nexolub

Fundada en 2008 y operando de forma independiente desde 2011, Nexolub opera como Trader de derivados de petróleo y productos químicos. Centrada en la distribución de las bases lubricantes desde Europa y uno de los principales suministradores de esta materia prima a América Latina. En los últimos años, la compañía se ha expandido a nuevos productos sostenibles, tales como las materias primas para biocombustibles avanzados, y mercados en África, Oriente Medio y Sudeste Asiático. Nexolub está presente también en el mercado de los compuestos químicos, etanol y metanol. Actualmente, está inmersa en un proyecto de biocombustibles avanzados derivados de neumáticos reciclados que se producirán en la planta de reciclaje de neumáticos fuera de uso de L4T, que se pondrá en funcionamiento próximamente en Puertollano (Ciudad Real).

Con sede en Barcelona y vocación global, su equipo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Nexolub se situó en como una de las compañías europeas con mayor crecimiento en 2020, según el ranking FT-1000 elaborado por el Financial Times.

Sobre Cepsa

Es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la cadena de valor del petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen vegetal y opera en el sector de las energías renovables. Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que combina excelencia técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de Cepsa están presentes en los cinco continentes.

