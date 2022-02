Soy una valiente Butterfly, la nueva formación gratuita para la revolución interior de la mujer de la coach Nessita Arauz Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando no se posiciona el bienestar emocional propio como una prioridad en la vida, muchas mujeres se encuentran atrapadas en un círculo de depresión, falta de autoestima, dependencia emocional e incapacidad para tomar decisiones. Esto suele generar una profunda sensación de insatisfacción que también es limitante y que lleva a las personas a pensar que no hay una salida adecuada.

La coach empoderadora de mujeres Nessita Arauz invita a todas aquellas que se sientan de esa manera a participar en su nueva formación gratuita llamada Soy una valiente Butterfly y a unirse a la revolución interior de la mujer. Además, en su cuenta Nessita Arauz Instagram, que cuenta ya con más de 60.000 seguidores, es posible acceder a toda la información sobre sus libros y actividades.

Información sobre la formación gratuita de la coach Nessita Arauz La formación gratuita Soy una valiente Butterfly impartida por la coach Nessita Arauz tiene varios objetivos. En primer lugar, busca que quienes la cursen sean capaces de ganar autoestima y sanar heridas emocionales. Nessita apunta a que las mujeres puedan tomar control de sus pensamientos para que, de esa manera, tomen el control de sus vidas.

Para lograrlo, es fundamental liberarse de relaciones tóxicas. Cuando la felicidad y estabilidad de una persona dependen de un tercero, que por lo general es una pareja, se genera una dependencia emocional. La ausencia de autonomía sentimental que esta situación produce se manifiesta de forma más nociva en las mujeres. A su vez, la forma de contrarrestar la dependencia emocional es con el empoderamiento. Es posible aprender más sobre este y otros temas relacionados en la cuenta Nessita Arauz Instagram.

El último paso de la formación, que se desprende de los demás, es el despertar de la consciencia para lograr más paz y alegría. El curso Soy una valiente Butterfly consiste en 8 módulos con 8 vídeoclases y 6 cuadernos de ejercicios psico-educativos. Además, la coach ofrece una meditación sanadora y una sesión individual de consultoría sobre abundancia, obteniendo un certificado de participación al finalizar la formación.

Una comunidad cada vez más grande de mujeres empoderadas Además de las formaciones gratuitas, los libros que ha escrito y otras actividades, a través de la cuenta Nessita Arauz Instagram, la coach ha construido una comunidad de “mujeres butterflies”, como ella misma la llama, en la que es posible apoyarse y encontrar recursos valiosos para mejorar en la vida.

Por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones, Nessita aconseja a las mujeres reconocer todas aquellas cosas que las llevan a sentir paz y son buenas para ellas. Por otra parte, sostiene que no es conveniente asumir el papel de víctima porque aleja a las personas de su verdadero ser.

Tanto en las formaciones como en la cuenta Nessita Arauz Instagram, es posible acceder a recursos para, como dice la coach, despertar la valiente mariposa que habita en cada mujer.

