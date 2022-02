Recuperar la sonrisa con implantes dentales

Con el paso de los años, las piezas dentales pueden sufrir algún daño, e incluso se puede llegar a perder alguna de ellas, por eso es importante acudir a una clínica dental. Gracias al avance de la medicina y la odontología ahora es posible colocarse implantes para recuperar la sonrisa. En el mercado, actualmente, existen diferentes tipos de implantes dentales y técnicas para colocarlos, lo que hace cada vez que este tipo de intervenciones sean más seguras y cómodas.

¿Qué es un implante y cuándo colocarlo? Los implantes dentales son unos pequeños tornillos de titanio que se colocan en el hueso maxilar sirviendo de raíces dentales artificiales. Una vez puestos en el lugar, el dentista puede colocar sobre ellos las coronas o puentes fijos que reemplazarán a las piezas dentales faltantes. Es conveniente el uso de implantes debido a la pérdida de una o varias piezas dentales, para evitar así la pérdida del hueso, ya que si este no detecta el estímulo de la raíz de un diente, los demás dientes cercanos al espacio vacío empiezan a moverse para evitar que dicho espacio perdure. Esto produce la deformación de la dentadura y la pérdida de la capacidad funcional de la masticación.

Por ello, se aconseja la colocación de implantes, para evitar la pérdida del hueso alveolar y del resto de dientes. De esta manera se logrará que el implante se fusione con el hueso mandibular, proporcionando un soporte estable para los dientes artificiales, brindando mayor comodidad al paciente.

Qué tipo de implantes se pueden encontrar en el mercado En el mercado odontológico son múltiples los tipos de implantes que se ofrecen, pero para el Dr. Manuel Ruiz de Gopegui y el Dr. Juan Ruiz de Gopegui, fundadores de la clínica odontológica Ruiz de Gopegui, ubicada en el barrio madrileño del Retiro, los implantes dentales son la mejor alternativa para la reposición de dientes perdidos. Estos no dañan los dientes contiguos como los puentes tradicionales y no se mueven al hablar o comer como las prótesis removibles.

En la clínica odontológica Ruiz de Gopegui llevan a cabo procedimientos como el implante dental de carga inmediata. Este tipo de implantes utilizan unas prótesis dentales fijas provisionales atornilladas el mismo día de la colocación de los implantes, es decir, permite a los pacientes salir de la clínica con los implantes y dientes provisionales fijos el mismo día. Otra técnica innovadora en la implantación de prótesis son los implantes All On Four. Esta es una alternativa estupenda para personas que han sufrido una importante pérdida dental. De esta manera, el paciente puede recuperar todos sus dientes con la colocación de solo cuatro implantes en sus maxilares. Las principales ventajas de este procedimiento es que aporta una significativa reducción de tiempo y coste del tratamiento. Gracias a la experiencia de la clínica dental Ruiz de Gopegui, estas técnicas producen la menor invasión posible y son indoloras debido a la sedación consciente del paciente.