Almacenar cualquier tipo de material en Madrid de la mano de Duralcor

Almacenar todo tipo de materiales y productos en un recinto adecuado y pensado para ello es crucial para poder desarrollar ideas de negocio sin problemas por falta de espacio o por el desorden que esto puede suponer.

Actualmente, encontrar un buen servicio de almacenaje en Madrid es posible gracias a Duralcor, una compañía que ofrece servicios de almacenaje de cualquier tipo de material no peligroso en Madrid, incluso los que requieran control de temperatura de hasta -25 ºC, como vinos o frutos secos, entre otros muchos productos y materias primas.

¿Cuáles son los principales beneficios de almacenar materiales en Madrid? Proteger materiales y productos industriales en un entorno seguro sin la necesidad de ir muy lejos de la ciudad es una gran ventaja para las empresas. El almacenaje en una nave externa propicia la expansión del negocio al tener más productos en stock y llevar así un mejor control del sistema de logística. De la misma forma, se reducen las tareas administrativas y hay una gestión de pedidos que responde a las exigencias de los clientes, al tener una concentración de todos los artículos disponibles en un mismo espacio específico. Los menores tiempos de espera y la flexibilidad posibilitan optimizar todas las operaciones y llevar así de manera más inteligente todos los procesos de la compañía.

Teniendo almacenamiento de alta calidad como el ofrecido por Duralcor se garantiza un cuidado al detalle que ayuda a la preservación de lo guardado. De la misma manera, se reduce el tiempo de carga y descarga, se aprovecha el espacio, disminuyen los fallos en los pedidos al tenerlo todo ordenado y se goza de una vigilancia constante de todos los artículos.

Amplias instalaciones homologadas para el almacenamiento industrial El servicio de almacenaje de esta organización se ofrece a todas las empresas que requieran resguardar materiales no peligrosos o productos con los más estrictos protocolos de seguridad. Se trata del alquiler de un almacén que cumple con la trazabilidad, la identificación, la infraestructura y el ambiente laboral acertado. Además, efectúan el proceso clave de recepción de material de forma directa con el fabricante bajo concertación con la empresa, de manera que se facilite su aceptación en el almacén si es correcta la documentación y estándares del cliente.

Sus instalaciones cuentan con 2.500 metros cuadrados, con secciones para almacén de materias primas y productos, incluyendo aquellos que necesitan refrigeración y una temperatura precisa. Su almacén está homologado como clase 1 y es emblemático en el almacenamiento industrial en Madrid.

En Duralcor, garantizan que con su servicio se geste el suministro constante y se potencie la actividad de la empresa que contrata sus espacios. Cuentan con la capacidad, los equipos y los conocimientos necesarios, teniendo gran experiencia con compañías de diversos sectores y generando siempre confianza en sus clientes.

