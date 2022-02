Asesoría dental 100 % enfocada al paciente en Witizz Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 17:49 h (CET)

En España, la Seguridad Social es una opción confiable para que las personas dispongan de asistencia sanitaria. No obstante, cuando se trata de la salud dental esta se limita a procesos sencillos como revisiones rutinarias, empastes y cura de tratamientos. Ante esta situación, una gran cantidad de pacientes se quedan sin la posibilidad de obtener servicios más avanzados.

Ante la necesidad de una clínica dental que ofrezca tratamientos variados y una asesoría dental dedicada al paciente, las nuevas sedes de Witizz llegan a las calles de Madrid.

Los pacientes son la prioridad en este centro de salud dental La primera impresión es importante, es por ello que en Witizz se esfuerzan por ofrecer la mejor experiencia desde el momento en el que el paciente se plantea ir al dentista. Los nuevos clientes de la clínica dental podrán contar con una cita gratuita. Una de las opciones para pedir cita es proporcionar sus datos en la página web y no tendrán que pagar por la primera cita médica.

Dependiendo del diagnóstico inicial y del tipo de tratamiento que necesite, cada paciente recibe un seguimiento personalizado de su caso. Los expertos se encargan de explicar el proceso odontológico paso a paso para mantener al paciente informado en todo momento y que se sienta seguro y tranquilo durante la duración del mismo. Asimismo, se centran en la atención comprometida y de calidad humana.

Además, para que la atención sea accesible para la mayoría, el centro da la opción de hacer pagos fraccionados o pagos financiados. Los interesados pueden elegir el local más cercano a su ubicación entre las sedes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Móstoles en Madrid.

Los servicios de la marca La consolidación de Witizz en el mercado es posible gracias a su variado catálogo de atenciones. La odontología básica registra los precios más bajos y ofrece limpieza de placa y sarro, tratamientos preventivos para combatir la aparición de caries y tratamientos restauradores con los mejores materiales odontológicos, si ya padece patología en sus dientes.

La formación de todo el equipo médico del centro permite que ofrezcan procesos con la tecnología más avanzada. Entre ellos destacan la colocación de implantes dentales, regeneraciones óseas simples y complejas, la colocación de prótesis dentales, ya sean fijas o removibles, sobre dientes o implantes, tratamientos de estética dental y tratamientos de ortodoncia con la aparatología más novedosa del mercado.

El trato cálido y familiar es lo que caracteriza al personal de Witizz. Las facilidades de pago y los tratamientos en dientes, encías y hueso son beneficios extra que resultarán en un bienestar invaluable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.