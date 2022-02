Seguros Academy explica cómo pedir la devolución del dinero del Seguro de Decesos Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando el capital que se contrata en un seguro de decesos no es utilizado en su totalidad, después de las gestiones funerarias y el pago de facturas aún queda un sobrante de ese capital, se puede pedir la devolución del dinero. Pero para que el proceso se haga efectivo, el asegurado debe tener en cuenta diferentes elementos que serán fundamentales para determinar si procede o no la devolución del dinero. Por eso, en casos como estos es recomendable contar con la ayuda de asesores de seguros como los que conforman a Seguros Academy, una empresa con más de 65 años experiencia en el sector.

¿En qué momento se puede solicitar la devolución en un seguro de decesos? Por lo general, las compañías aseguradoras realizan la liquidación del capital sobrante una vez que el siniestro se ha producido. Más específicamente, se hace alrededor de un mes posterior a la realización de la defunción y después de que se hayan facturado todos los servicios funerarios en su totalidad. Es en este punto cuando se procede a determinar el sobrante entre el capital contratado en la póliza y el capital funerario facturado. De hecho, para la devolución en un seguro de decesos el capital contratado es un elemento determinante y debe actualizarse cada año debido al aumento que anualmente afecta a los servicios funerarios. Sin embargo, hay que considerar también que no siempre procede la devolución, sino que es un factor que depende mucho de la compañía aseguradora, del tipo de producto contratado, el tipo de prima, y otras cláusulas establecidas en los contratos.

¿Cómo pedir la liquidación de un seguro de decesos? Tal como se ha mencionado, hay que tener en cuenta que no todas las aseguradoras ofrecen esta posibilidad, pero tanto las que lo hacen como las que no, lo especifican en sus contratos al momento de adquirir una póliza de decesos. Esta es una de las razones por las que la asesoría especializada es muy importante. Es muy común que las empresas aseguradoras sean las que se encarguen de los procesos burocráticos, especialmente en este tipo de seguros, ya que los familiares suelen estar emocionalmente afectados como para realizarlos por ellos mismos. Así que, por lo general, es el personal de la aseguradora quien contacta con los familiares, una vez que se ha determinado que hay un capital sobrante.

En Seguros Academy son expertos en este tipo de procesos, por lo que se establece como uno de los mejores lugares a los cuales se puede acudir para obtener el respaldo y la asesoría necesaria para la devolución en seguros de decesos. En la página web de esta firma se puede encontrar mucha más información al respecto, que servirá para hacer que todo el proceso sea todavía más sencillo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.