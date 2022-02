Sergio Arregui, el especialista en diseño gráfico y marketing digital en proceso de convertirse en agente digitalizador de Kit Digital Emprendedores de Hoy

El uso de herramientas digitales ha crecido con la llegada de la pandemia. Cada vez son más las pequeñas empresas y negocios autónomos que necesitan crear páginas web para conseguir un mayor alcance y, consecuentemente, fomentar su crecimiento. No obstante, en muchas ocasiones, no se cuenta con el dinero necesario para financiar las soluciones digitales que requieren.

Es allí donde entran en juego iniciativas como Kit Digital ayudas europeas, cuya finalidad es aportar financiamiento destinado a la digitalización de empresas. Sergio Arregui, especialista en diseño gráfico y marketing digital, está en proceso de sumarse a este programa como agente digitalizador.

Más información sobre Kit Digital ayudas europeas Este es un programa que ofrece soluciones digitales especialmente dirigidas a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos. Es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España que ofrece subvencionar la implementación de servicios digitales.El importe del bono digital va a depender del número de trabajadores de la empresa. A través de él, se pueden obtener ayudas de entre 2.000 € y 12.000 €, dependiendo del caso.

Para que un negocio pueda ser beneficiado con estas ayudas, es necesario seguir una serie de pasos. El primero de ellos es realizar el test diagnóstico, disponible en la Plataforma Acelera Pyme. El siguiente es presentar la solicitud de financiación, teniendo en cuenta que se deben cumplir los requisitos previos. Ejemplos de ello son el tener la antigüedad mínima establecida en la convocatoria, estar al día con las obligaciones tributarias y no estar considerados como empresa en crisis. Después, hay que escoger la opción del Catálogo de Soluciones de Digitalización que más se adapte a la compañía. Por último, debe firmarse un acuerdo legal con la empresa que va a implementar la solución.

Soluciones digitales que ofrece Sergio Arregui Con más de 6 años de experiencia en la creación y posicionamiento de páginas web, Sergio Arregui está en proceso de adhesión al programa Kit Digital. Tiene las habilidades necesarias para llevar a cabo de manera exitosa 3 de las soluciones digitales que ofrece el proyecto.

Una de ellas es “Sitio web y presencia en internet”. Esta va encaminada a potenciar la presencia en internet, diseñando páginas web a medida y trabajando en el posicionamiento orgánico en buscadores. Otra categoría que cumple Sergio es la de “Comercio electrónico y tiendas online”, dirigida a la creación de páginas para ventas de productos por internet.Como último servicio, ofrece “Gestión de redes sociales y creación de contenidos”. En este caso, gestionan y crean contenidos estratégicos con el objetivo de mejorar el posicionamiento web.

El programa Kit Digital muestra el empeño del gobierno español en la transformación digital de las empresas. De la mano de Sergio Arregui, los negocios podrán sacar el máximo partido a estas ayudas.

