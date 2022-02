Contribuir a un mundo verde con Xaxim Pots, un emprendimiento de Biosolvit Spain Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

A lo largo de los últimos años, la interacción del ser humano con la ecología ha experimentado un auge importante debido a la meta de conseguir un mundo más sostenible y verde. Como parte de ese debate, se han descubierto nuevas ventajas que ofrece a las personas el hecho de compartir sus espacios con plantas, no solo en términos decorativos.

Las plantas contribuyen a mejorar el ánimo de la gente, purifican el ambiente, reducen el moho, minimizan la humedad y absorben el ruido. En ese contexto, desde Brasil ha llegado ahora una nueva forma de tenerlas en casa, de manera ecológica y con un toque original nunca visto.

Macetas ecológicas: la propuesta de Xaxim Pots Hasta ahora, la idea de macetas ecológicas no pasaban de ser recipientes hechos de barro horneado, con colores tierra y algo rupestres. Desde hace 5 años, en Brasil se comenzaron a fabricar unos potes que son verdaderamente verdes. Se conocen como Xaxim Pots y se trata de unas macetas totalmente biodegradables, además de 100% ecológicas.

Las Xaxim Pots son macetas elaboradas con fibra de palmera australiana reutilizada que se compacta para darle la forma que necesitan las plantas para crecer. Durante la fabricación, se les añaden nutrientes en forma de salsa que alimentan y fortalecen a la flora que se cultiva dentro de ellas. Es decir que, además de proteger, aporta los nutrientes para que las especies vegetales puedan tener una vida larga y sana.

El grosor de estas macetas protege las raíces de elementos externos. Al mismo tiempo, su textura porosa permite que la planta respire, por lo que es adecuada para casi todas las especies vegetales, y en especial con las tropicales (helechos, bromelias, orquídeas…). Gracias a sus características, reducen la necesidad de riego hasta en un 50% y son adecuadas para uso exterior, interior o para plantarlas directamente en el suelo, y mejorar el enraizamiento evitando el estrés de trasplante.

Su facilidad de uso, añade aún más valor a este producto bioeficiente: se planta, se añade sustrato y se riega. Es apto para usar desde los 3 años en adelante y es una forma de enseñar a los más pequeños el cuidado y valor de las plantas.

Ganando presencia en ferias verdes y entre las nuevas tendencias de regalos ecológicos Esta novedosa propuesta se comercializa en España desde finales de 2021 por la empresa Biosolvit Spain, que espera aumentar exponencialmente los puntos de venta y distribución en toda España durante 2022. Las formas y tamaños son muy variados, por lo que son artículos que se pueden adaptar a cualquier tipo de espacio o decoración.

Este producto ecológico puede ser un regalo personalizado eligiendo no solo la planta, sino el modelo de maceta que le va a servir de marco.

Biosolvit Spain destaca que, por todos sus beneficios ecológicos y decorativos, estas macetas biodegradables son una excelente alternativa de regalo ecológico. Incluso para el Día de los Enamorados ya están disponibles modelos en forma de corazón con los que se puede honrar a las personas especiales. Es un regalo original para siempre, ya que cuando la planta crece no hay que desechar la maceta, sino depositarla en una más grande. Si se cuenta con un patio o jardín se puede sembrar directamente en la tierra.

Este emprendimiento está promoviendo los Xaxim Pots con el sugestivo slogan ‘Cultiva, decora, regala’. Estas macetas fabricadas bajo criterios de economía circular están haciendo que las personas se olviden de los tradicionales potes de plástico que se tienen que desechar con el tiempo. Por ello, después de ser presentadas en escenarios como Iberflora 2021, muchos garden center y floristerías las quieren en sus catálogos.

