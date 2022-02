Importancia de la aplicación del marketing automatizado a un negocio, por El Canal del Marketing Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 17:15 h (CET)

La concepción del marketing tradicional ha cambiado totalmente en los últimos años. Actualmente, el cliente es el centro de todas las acciones, unas que para llevarlas a cabo se usan distintas herramientas procedentes del marketing automatizado.

De esta manera, es posible efectuar un marketing más personalizado y efectivo a partir de recursos como generadores de respuestas, plataformas de email marketing o programas de software CRM. Todas estas herramientas trabajan con una enorme cantidad de datos que, sin el soporte de la automatización, resulta prácticamente imposible manejar.

En este contexto, donde la personalización de las propuestas y el contacto directo con los clientes es fundamental, la firma El Canal del Marketing brinda servicios de consultoría, instalación y formación sobre marketing automatizado, para que las empresas puedan conseguir excelentes resultados al ejecutar sus campañas.

Por qué el marketing automatizado es importante y necesario La automatización del marketing en compañías, tanto pequeñas como grandes, ya no solo es importante, sino que se ha convertido en una necesidad. Las acciones que requieren del procesamiento de un volumen de datos considerable ya no pueden ser realizadas de forma manual. En principio, por medio de las herramientas del marketing automatizado es posible realizar una rápida segmentación del público objetivo para una campaña.

En segundo lugar, la administración del tiempo es mucho más eficiente. Con estos elementos, se pueden programar publicaciones en redes sociales y envíos de email marketing. Además, durante todos estos procesos resulta factible realizar un seguimiento y monitoreo de cada acción, que a su vez permite una optimización de las campañas en el futuro.

Desde el punto de vista presupuestario, el marketing automatizado habilita una gestión eficaz de los recursos. Ya no es necesario dedicar horas de trabajo a la recolección de datos ni a la distribución de mensajes. Un solo miembro de un equipo puede ejecutar campañas complejas y conectarse con una gran cantidad de clientes.

Beneficios de las campañas de email marketing automatizado Una de las herramientas de marketing automatizado de mayor rendimiento son las campañas por correo electrónico. Ofrecen muchas posibilidades de implementación y es posible diseñarlas para conseguir más ventas y visitas. A la vez, mejoran la relación con clientes, visitantes o seguidores, lo que otorga mayor sustento a la presencia de una marca y genera una mayor fidelización de los clientes.

Por medio de las campañas automatizadas, también es muy probable lograr un aumento de las conversiones, ya sean ventas, registros, suscripciones u otro tipo de actividades. Además, a través de las respuestas y las reacciones a los contenidos que se envían por correo electrónico, las empresas pueden avanzar en la identificación de los usuarios que presentan mayor interés en sus productos o servicios, al mismo tiempo que están enviando a estos contactos, contenidos de mayor relevancia.

Para implementar o aprender a ejecutar campañas de email marketing u otras formas de marketing automatizado es conveniente contar con el apoyo de especialistas como los que trabajan en El Canal del Marketing.

