Los grandes beneficios de las contraventanas de aluminio, por la empresa especialista Mallorlux

lunes, 7 de febrero de 2022, 17:31 h (CET)

En un hogar, una ventana es más que una abertura para brindar iluminación y ventilación a diversos espacios.

Las contraventanas de aluminio son estructuras que permiten la entrada de aire, al mismo tiempo que aminoran la pérdida de energía y reducen el ruido externo. Son estructuras de protección colocadas en la parte exterior de las ventanas.

Mallorlux es un fabricante especializado en persianas mallorquinas, también conocidas como contraventanas, siendo pioneros en el desarrollo de protección solar desde el año 2000. Desde sus instalaciones de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, fabrican mallorquinas listas para su colocación en obra, atornilladas, en todas sus formas y dimensiones: practicable, corredera, plegable y formas curvas.

Beneficios de las contraventanas de aluminio Además de ser estéticamente atractivas, las contraventanas de aluminio propician gran seguridad por el material con el que están hechas y por su durabilidad y consistencia. De la misma forma, son aislantes de alta calidad, ayudan a regular la luz y la temperatura, además de que respetan la intimidad. Hay que hacer énfasis en el aluminio, porque debido a sus cualidades de firmeza, el mantenimiento es menor a otro tipo de componentes, lo que retribuye en un gran ahorro para el comprador, ya que no debe estar constantemente arreglando o cambiando el producto.

Las contraventanas de aluminio son muy prácticas y se adaptan perfectamente a diversos lugares, por lo que pueden ubicarse en balcones y terrazas, además de en las ventanas de dormitorios. Al estar cerradas, son protectoras contra el robo y con su implementación se puede economizar dinero mes a mes de facturas como la de la energía eléctrica.

La limpieza de las mismas es otro gran beneficio, ya que no requiere de demasiadas destrezas y puede hacerse de forma simple y sencilla sin temor a dañarlas o quitar sus propiedades.

El aluminio es 100% reciclable y no pierde sus características naturales, por lo que su implementación o cambio no daña el medioambiente, de hecho es considerado el metal ecológico por excelencia.

Productos de alta calidad de la mano de Mallorlux Esta empresa piensa en los clientes más exigentes, arquitectos y otros profesionales del sector, por ello sus productos gozan de los más altos estándares y garantías del mercado. Son fabricantes, así que se adaptan a la variedad de formas, dimensiones y tamaños requeridos. Sus acabados están cuidados al detalle y la funcionalidad es su estandarte.

En su catálogo de artículos ofrecen persianas mallorquinas, celosías, motorización, ventanas de guillotina, vallas y rejillas. Sus contraventanas de aluminio son uno de sus productos estrella, lo que ha posibilitado que sean un referente en el sector a nivel nacional.

Elegir la calidad siempre será un acierto y con la instalación de las contraventanas de aluminio de Mallorlux, los clientes podrán adquirir un tipo de persiana que aporta gran resistencia, permanencia y funcionalidad.

