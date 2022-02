43 datos sobre marketing digital que se deben saber en 2022 Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 16:49 h (CET)

Se puede decir que, a lo largo del tiempo, las tecnologías y estrategias de marketing digital evolucionan. Las tendencias cambian constantemente y es fundamental estar al día para que la competencia no gane.

Reaccionar con flexibilidad a los nuevos desarrollos tecnológicos y de la industria permitirá mantenerse actualizado y en competencia.

De todas maneras, no es fácil estar siempre atento a todas las novedades e innovaciones tecnológicas. Una manera de mantenerse informado sobre los últimos desarrollos y no quedarse atrás es conociendo las principales estadísticas de marketing digital.

Para ello, la agencia de marketing digital Viví Marketing comparte los datos más relevantes para tener un 2022 exitoso, con más ventas y potenciales clientes. Las estadísticas respaldan las afirmaciones y brindan seguridad y claridad a la hora de tomar decisiones estratégicas.

Estadísticas de Redes Sociales Número uno: El 93 % de las decisiones de compra están influenciadas por las redes sociales.

Número dos: Casi el 90 % de los especialistas en marketing dicen que sus esfuerzos en las redes sociales han aumentado la conciencia de su empresa y el 75 % dice que ha aumentado el tráfico.

Número tres: Las infografías obtienen 3 veces más me gusta y se comparten en las redes sociales igual que cualquier otro tipo de contenido.

Número cuatro: Facebook (89 %), LinkedIn (81 %) y Twitter (75 %) son los tres principales canales de redes sociales utilizados por los especialistas en marketing B2B.

Número cinco: El 81 % de los especialistas en marketing descubrió que invertir solo 6 horas a la semana en marketing en redes sociales aumentó el tráfico.

Número seis: Los mayores beneficios del marketing en redes sociales son: más reconocimiento (87 %), más tráfico (78 %) y más clientes potenciales (64 %).

Número siete: El 53 % de los especialistas en marketing de redes sociales no miden su éxito.

Número ocho: Los artículos escritos (27 %), los vídeos (26 %) y las imágenes (24 %) son los tres tipos de contenido más comprometidos en las redes sociales.

Número nueve: El 53,7 % de los usuarios de Facebook tienen entre 35 y 64 años.

Número diez: LinkedIn es un 277 % más eficaz para generar clientes potenciales que Facebook.

Número once: El 94 % de los especialistas en marketing B2B utilizan LinkedIn como parte de su estrategia de contenido. Otras plataformas incluyen Twitter (87 %), Facebook (84 %) y YouTube (74 %).

Número doce: Las personas de 18 a 34 años constituyen el 61 % de los usuarios activos de Instagram.

Estadísticas de SEO Número trece: En promedio, Google procesa más de 40.000 consultas de búsqueda por segundo en todo el mundo. Eso es 3.500 millones al día y 1,2 billones al año.

Número catorce: El 51 % de todo el tráfico del sitio web proviene de la búsqueda orgánica.

Número quince: YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo.

Número dieciséis: El 50 % de las pequeñas empresas solo tienen una comprensión básica de SEO.

Número diecisiete: El 71 % de los clientes B2B comienzan su investigación con una búsqueda general en Google.

Número dieciocho: En promedio, los clientes B2B realizan 12 búsquedas antes de comprometerse con una empresa en particular.

Número diecinueve: El 36 % de los usuarios de escritorio hacen clic en el primer resultado de búsqueda que ven.

Número veinte: El 85 % de los usuarios ignoran los anuncios pagados y se enfocan en los resultados de búsqueda orgánicos.

Número veintiuno: El 75 % de los usuarios de motores de búsqueda no van más allá de la página 1 de los resultados de búsqueda.

Número veintidós: El 52 % de los compradores online dijeron que el tiempo de carga rápida es importante para la lealtad del sitio web.

Número veintitrés: El volumen de búsqueda de infografías ha aumentado un 800 %.

Número veinticuatro: El 82 % de los compradores de teléfonos inteligentes realizaron búsquedas “cerca de mí”.

Número veinticinco: Los resultados en la primera página de Google promedian 1.890 palabras.

Número veintiséis: Google dijo que los enlaces entrantes se encuentran entre los 3 factores de clasificación más importantes.

Número veintisiete: El 46 % de los adultos prefieren usar sus dispositivos móviles para investigar antes de comprar a través de una computadora de escritorio o portátil.

Número veintiocho: El 88 % de las búsquedas móviles son para empresas locales.

Estadísticas de Publicidad Digital Número veintinueve: El 68 % de los especialistas en marketing dijeron que consideran que la publicidad pagada es “muy importante” o “extremadamente importante” para su estrategia de marketing.

Número treinta: La ubicación de los anuncios y la orientación de la audiencia son las dos tácticas de optimización más comunes que usan los anunciantes.

Número treinta y uno: La Red de Display de Google (GDN) llega al 90 % de los usuarios de Internet en todo el mundo.

Número treinta y dos: La publicidad móvil ha crecido rápidamente en los últimos años, pero se espera un aumento más lento de alrededor del 9,9 % para finales de 2022.

Número treinta y tres: Enviar mensajes y ver vídeos e infografías son las actividades más populares en todo el mundo y se realizan primero en dispositivos móviles.

Número treinta y cuatro: A fines del 2024, se espera que la inversión en anuncios de vídeo crezca a una tasa anual compuesta del 4,9 %.

Estadísticas sobre Email Marketing Número treinta y cinco: El 81 % de los especialistas en marketing B2B utilizan newsletters por correo electrónico.

Número treinta y seis: El 79 % de los especialistas en marketing B2B citan el correo electrónico como el canal de ventas más efectivo para generar demanda.

Número treinta y siete: Las líneas de asunto creativas y personalizadas tienen un 26 % más de probabilidades de abrirse que las frases genéricas.

Número treinta y ocho: Las campañas de correo electrónico segmentadas tienen una tasa de apertura un 14,32 % superior a las campañas no segmentadas.

Número treinta y nueve: La tasa promedio de apertura de correo electrónico, en todas las industrias, es del 20,81 % y la tasa de clics es del 2,1 %.

Número cuarenta: Los correos electrónicos personalizados aumentan la tasa de clics y la tasa de conversión en más del 10 %.

Número cuarenta y uno: Agregar vídeos a sus correos electrónicos puede aumentar el CTR en un 300%.

Número cuarenta y dos: El 51 % de las empresas utilizan la automatización de marketing de una forma u otra.

Número cuarenta y tres: El 73 % de los especialistas en marketing usan un calendario de contenido de correo electrónico para sus campañas, pero solo el 56 % usa un plan anual.

A partir de estas estadísticas, se puede tener una idea de cada área individual y justificar la estrategia de marketing digital para crecer en un negocio.

Cualquiera que sea el enfoque de un negocio (SEO, Publicidad digital, Email Marketing, Redes Sociales) o los objetivos, las estadísticas darán una buena base para que las tácticas comerciales y de marketing sean exitosas.

Gracias a esta información se puede llegar a un público objetivo más acertado, conseguir más leads y vender más.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué son las cribas y para qué sirven?, por MYCSA Expertos que ayudan en la realización del cronograma para realizar el TFG MAJO, la empresa dedicada al alquiler de maquinarias para jardín y obra La impresora 3D para alimentación de Boloberry revoluciona el sector alimenticio Gran variedad de artículos de tecnología en el e-commerce Tus Compras de Confianza