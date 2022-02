Las personas que han sido despedidas de forma injusta pueden contratar a un abogado de Ancla Abogados Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 15:40 h (CET)

En España, es posible encontrar algunos casos de personas que han sido víctimas de un despido injusto.

Por esta razón, cuando una empresa despide a un trabajador debe argumentar muy bien las razones por las cuales tomó dicha decisión.

En este tipo de situaciones, lo común es que el trabajador se sienta desorientado y no tenga el conocimiento de qué acciones debe tomar al respecto. En ese sentido, lo apropiado es contar con un bufete de profesionales especializados en el despido, como los que ofrece Ancla Abogados, quienes cuentan con un equipo experto en despidos que podrán defender los derechos del trabajador y aportarle excelentes resultados.

Ancla Abogados: el bufete especialista en despido injustificado y cualquier otra clase de despido El derecho laboral es la rama del derecho que se encarga de contribuir en la resolución de cualquier caso que pueda derivarse de la relación laboral entre una empresa y los trabajadores. Una de las situaciones más comunes en estos casos es el despido, aunque pueden darse diferentes tipos.

Si un trabajador es objeto de un despido injustificado, lo ideal es ponerse en contacto con un despacho especialista en materia laboral como Ancla Abogados, que cuenta con más de 30 años de experiencia ofreciendo el apoyo a sus clientes para solventar sus problemas legales. Los abogados expertos de ese bufete podrán asesorar para que el trabajador conozca sus opciones y pueda conseguir una indemnización adecuada.

Reclamar un despido En el Estatuto de los Trabajadores se establecen 2 tipos de despido: el objetivo y el disciplinario.

Por un lado, el despido objetivo obedece a causas económicas técnicas organizativas y de producción imputables a la empresa y ajenas al trabajador. Dicho despido puede ser individual o colectivo en el caso de que afecte a un determinado número de trabajadores.

Por otro lado, el despido disciplinario está relacionado con alguna falta grave cometida por el trabajador, la cual debe ser correctamente justificada por la empresa para que el despido pueda ser declarado procedente.

Si no existe una causa que justifique el despido por parte de la empresa o si él mismo no cumple con las formalidades exigidas en la Ley, puede decirse que se trata de un despido improcedente y el trabajador tendrá derecho a solicitar que la empresa le abone una indemnización o proceda a su readmisión.

En el caso de que el despido suponga la vulneración de un derecho fundamental del trabajador, el despido podría ser declarado nulo, lo que implica la readmisión del trabajador.

Cuando un trabajador es despedido y el empresario le entrega la carta, lo recomendable es firmar como “no conforme” en la misma y solicitar una copia, indicando también la fecha de comunicación de la carta. Si se pretende entregar un finiquito al trabajador, de igual manera se recomienda firmar el mismo como “no conforme”.

Ancla Abogados es un bufete de Coruña con gran prestigio y excelente reputación en lo que se refiere a derecho laboral y despidos. Contratar un abogado de este bufete podrá contribuir a la solución de un despido injusto o de cualquier otra situación de índole laboral. Para mayor información se puede visitar su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.