Canarias Sin Deuda ayuda a eliminar las deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad

lunes, 7 de febrero de 2022, 15:29 h (CET)

En ocasiones, por una mala inversión, una crisis económica o diferentes factores se pueden ocasionar deudas.

En ese momento, cuando no existe salida a esta situación, el desconocimiento puede hacer que la deuda solo aumente.

Sin embargo, en España desde julio de 2015, existe la Ley de Segunda Oportunidad, la cual permite aliviar el peso del sobrendeudamiento en autónomos y particulares, permitiendo llegar a un nuevo equilibrio entre acreedores y deudores.

Canarias Sin Deuda surge para ayudar a solventar una necesidad básica para miles de canarios: aliviar su carga económica cuando esta llegue a sobrepasarles, asesorándoles para que puedan empezar de cero, libres de deudas que tienden a encadenarse y a hundir al deudor cada vez más.

El equipo de abogados y especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad de Canarias Sin Deuda puede ayudar a estas personas de manera rápida y eficaz a reestructurar su deuda. Los clientes podrán seguir su caso completamente online o por vía telefónica y contar, además, con la cercanía de un equipo profesional y con amplia experiencia en su provincia, con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). El despacho de abogados asegura que todos los trámites podrán llevarse a cabo online.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad? La Ley de la Segunda Oportunidad ya se utilizaba en Estado Unidos desde hace varios años. No obstante, a España llegó en julio de 2015, pues antes la exoneración de deudas solo estaba disponible para empresas. Esta ley no evita que la persona pague sus deudas, sino que más bien busca generar un equilibrio entre deudor y acreedor, ya que va dirigida a personas particulares y profesionales autónomos en situación crítica financiera y sobreendeudamiento, siendo posible la cancelación total de las deudas cuando el deudor cumple los requisitos legales.

Gracias a esta ley, las personas pueden poner en orden sus finanzas, olvidarse de sus acreedores gracias a acuerdos legales mucho más justos y así poder empezar de cero una nueva vida, dejando atrás las deudas.

Los requisitos para acceder a la ley de Segunda Oportunidad Para poder acogerse a esta ley, que solo está dirigida a personas particulares y profesionales autónomos con sobrendeudamiento, lo más apropiado es buscar un despacho de abogados especialistas en cancelación de deudas, como es el caso de Canarias Sin Deuda, los cuales pueden asesorar a sus clientes durante todo el proceso.

Según el Real Decreto ley 1/2015 de 27 de febrero, uno de los requisitos es que el deudor debe demostrar que no puede saldar su deuda a través de su patrimonio propio y, en el caso de que sí lo pueda hacer, debe compensar a los acreedores con la cesión de algunos de sus bienes para su liquidación.

Si la voluntad del cliente es la exoneración total de su deuda, existen una serie de requisitos mínimos que marca la ley. En primer lugar, la deuda global no puede superar la cantidad de 5 millones de euros y el deudor deberá estar de acuerdo en que haya un intento de acuerdo extrajudicial previo con los acreedores. Además, durante los 10 años anteriores, no debe haber sido condenada la persona que quiera acogerse por delitos contra el patrimonio, de orden socioeconómico, de falsedad documental, Hacienda Pública o derechos de los trabajadores. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

Otro requisito es no haber obtenido este beneficio durante los 10 años anteriores y no haber rechazado una oferta de empleo en los últimos 4 años anteriores a la declaración del concurso. Una vez que se verifiquen los requisitos mencionados, se puede empezar el proceso a través del despacho de abogados Canarias Sin Deuda.

