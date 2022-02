El nuevo catálogo 2022 de la empresa Disok Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 13:19 h (CET)

A pesar de los retos que han surgido estos últimos años, se espera que las celebraciones, como cumpleaños o bodas, vuelvan a tener protagonismo este 2022.Según el sitio especializado Bodas.net, su presencia aumentará, aproximadamente, en un 20 % con respecto a los eventos realizados antes de la pandemia.

En medio del boom de las celebraciones pospandémicas, Disok, la empresa mayorista de regalos ha presentado su nuevo catálogo de productos del 2022. La compañía dedicada a las ventas B2B tiene ya disponibles varios catálogos para matrimonios, bautizos, graduaciones, fiestas de baby shower, cumpleaños y todo tipo de conmemoración.

Disok: el proveedor ideal a la hora de hacer regalos Todos los involucrados en el sector de las celebraciones coinciden en que este año habrá un importante repunte de los eventos, pero no serán iguales. Por ejemplo, según el Libro Imprescindible de las Bodas, en el 2022 volverán las celebraciones con menos protocolos y más apoyadas en los detalles significativos.

En este catálogo de 2022, Disok ha apostado precisamente por ello. La firma sustenta que su especialidad son regalos originales para que las tiendas puedan ofrecer a los clientes los mejores detalles para sus celebraciones. La empresa sostiene que para este año han escogido para su catálogo productos con una excelente relación calidad-precio.

Esta empresa mayorista vende a tiendas de regalo, floristerías, estancos, wedding planners, tiendas de golosinas, fotógrafos, papelerías, perfumerías, tiendas de regalos y franquicias. Han podido generar una gran cartera de clientes en España, Portugal y el resto de Europa, quienes han constatado que los productos tienen gran demanda. Además, han entrado con éxito en tiendas online.

Todas las novedades del catálogo de 2022 El catálogo 2022 tiene novedades en 26 categorías de productos. Desde decoración y recuerdos para bodas, bautizos y comuniones, hasta detalles para hombres, artículos ecológicos y de electrónica. Disok ofrece todo tipo de nuevos diseños en tarjetas y etiquetas para San Valentín y el Día de la Madre. Asimismo, dispone de nuevos modelos de memorias USB para ordenadores.

Dentro de las novedades para este año también se encuentra un stock completo de productos de higiene y protección antiviral. La empresa vende al mayor, mascarillas, portamascarillas, pantallas faciales, botes de gel en forma de llaveros, llaveros antibacterianos y pulseras dispensadoras de gel. Todos estos productos también vienen en versiones, tamaños y diseños especiales para los niños.

De manera paralela al lanzamiento de su nuevo catálogo, Disok ha anunciado que reforzará su servicio de dropshipping para sus distribuidores y vendedores en línea. Uno de los mayores atractivos de este beneficio es que para las tiendas registradas no tiene ningún coste de mantenimiento o de alta. De esta manera, las tiendas o autónomos que vendan en sus redes sociales, podrán contar con que los productos llegarán hasta sus clientes.

