¿Es obligado contratar un seguro de vida con una hipoteca?, por Seguros Academy

La duda de si es necesario hacer la contratación en simultáneo de un seguro de vida es muy común entre las personas interesadas en adquirir una hipoteca. Esto es consecuencia de que la mayoría de las entidades bancarias tienen esto como una de sus condiciones indispensables para poder brindar la hipoteca al cliente.

Pero, ¿es realmente obligatorio este requerimiento? Para obtener la respuesta es necesario contar con profesionales especialistas como los de Seguros Academy y hacer el análisis de algunos elementos importantes para entender si se trata de un requisito obligatorio por cuestiones legales o por otro tipo de razones.

¿Es actualmente una obligación contratar un seguro de vida con una hipoteca? El 15 de marzo del año 2019 se creó la Ley 5/2019, que regula los contratos de crédito en el ámbito inmobiliario. Allí se encuentra una cláusula que establece que el banco no puede obligar a ninguno de sus clientes a contratar un seguro de vida para que le puedan conceder una hipoteca. De manera que rápidamente se puede concluir que, en términos legales, ninguna persona está obligada a cumplir con ese requisito. Sin embargo, la opción siempre está disponible para quienes deseen contratar la póliza. Para hacer más atractiva la oferta, los bancos suelen ofrecer varios beneficios. Aun así, siempre es recomendable analizarlas muy bien y, más importante aún, hacer las cuentas necesarias para determinar si con respecto a las finanzas y, según las necesidades de la persona, es conveniente o no.

¿Por qué sí se debería contratar una póliza de vida junto con una hipoteca? Aunque no es un requisito obligatorio, no se puede obviar el hecho de que contratar un seguro de vida junto con una hipoteca ofrece ventajas que no se pueden disfrutar sin la póliza. La principal de ellas es que es una forma efectiva de asegurar a los herederos, ya que en caso de que el asegurado fallezca, ellos no heredarán la deuda. Considerar este aspecto es muy importante, porque quedar desprotegidos ante una deuda de tal magnitud puede convertirse para los herederos en un serio problema. Hay también la opción de que los matrimonios puedan asegurar solo el 50 % de la deuda, aunque se debe considerar si en caso de fallecimiento, la persona que quede tendrá el suficiente capital como para asumir el otro 50 %. Por otro lado, es importante diferenciar un seguro de vida de uno de decesos. El seguro de vida garantiza que los herederos recibirán el capital asegurado, mientras que el de decesos, únicamente se aseguran los trámites logísticos y administrativos del funeral.

La firma Seguros Academy es una empresa con una experiencia acumulada de más de 65 años, en la que se encuentra un grupo profesional de asesores de seguros. Ellos pueden ofrecer la asistencia personalizada necesaria, para quienes desean saber si les es conveniente o no la contratación de una póliza de vida con una hipoteca.