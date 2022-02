El mantenimiento web es clave para evitar hackeos, según expertos como Sergio Arregui Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 12:16 h (CET)

Después de crear una página web, muchas personas piensan que esta no necesitará de algún otro servicio o mejoría al menos durante un periodo de tiempo. Sin embargo, la realidad es otra, ya que las webs requieren un mantenimiento constante para reforzar su seguridad contra hackers y aprovechar el lanzamiento de las últimas herramientas digitales.

Así lo afirma Sergio Arregui, el diseñador de sitios online que ofrece un servicio anti hackeos y mantenimiento web WordPress a las startups, pymes, autónomos y grandes empresas de España.

¿Cómo ayuda el mantenimiento web a evitar los hackeos? Sergio Arregui explica que incluso cuando una web ha sido desarrollada con la máxima seguridad y se encuentra alojada en un excelente dominio, seguirá estando expuesta ante los ciberpiratas. Sin embargo, la tecnología avanza todos los días y, con este avance, llegan nuevas actualizaciones mejoradas. Estas mejoras ayudan a reforzar la seguridad de las páginas webs y las protegen contra nuevos códigos maliciosos. Por esta razón, este emprendedor ofrece a sus clientes un servicio profesional de mantenimiento web enfocado principalmente en WordPress que ayuda a las empresas y autónomos a evitar los hackeos. De igual manera, este mantenimiento les permite conocer si su página se encuentra o no actualizada y si cuenta con todos los mecanismos de seguridad necesarios para un óptimo funcionamiento. Además de esto, Sergio Arregui incorpora mejoras a los sitios creados con WordPress con el objetivo de hacerlos más funcionales, rápidos, intuitivos y personalizables.

Sergio Arregui: mantenimiento web WordPress profesional El emprendedor Sergio Arregui realiza el mantenimiento en la web de sus clientes que han sido creadas con WordPress. Su objetivo es actualizar la página para hacerla más funcional a través de la implementación de nuevos scripts o herramientas digitales avanzadas.De igual manera, este experto en diseño web refuerza la seguridad de estos sitios para protegerlos contra las amenazas más comunes como son los ataques de malware, inyecciones SQL, ataques DDOS, scriptings maliciosos, etc.

Por otra parte, durante la realización del mantenimiento web, este experto pone el foco de atención en detalles que otros profesionales suelen pasar por alto. Esto por ejemplo se puede ver reflejado en las mejorías de velocidad y optimización de base de datos que aplica a las páginas. Además, incluye soporte vía WhatsApp y la realización de copias de seguridad cada mes para agregar una doble protección a la información de sus clientes, alojada en su plataforma online.

Sergio Arregui es un profesional en diseño y mantenimiento web que ayuda a las empresas a mantener actualizadas sus páginas webs para protegerlas contra cualquier amenaza cibernética y al mismo tiempo evitar que se vuelvan obsoletas. Gracias a él, son muchos los negocios que han conseguido mantener intacta su página web y, consecuentemente, su actividad empresarial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.