Instalar un punto de recarga para coche eléctrico con Smart Wallboxes Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 11:42 h (CET)

La palabra clave de la movilidad eléctrica en estos tiempos es la expresión Wallbox. Este término describe a los dispositivos que se conocen como puntos de recarga para coches eléctricos y se refiere a la apariencia que tienen estos dispositivos que originalmente se instalaban sobre una pared.

Los Wallbox han ganado muchos adeptos en el mercado de vehículos eléctricos gracias a que cargan más rápido y permiten tener el vehículo siempre listo con la máxima autonomía. Dependiendo del modelo, usan un modo inteligente de carga que permite subir y bajar la potencia según el consumo de la vivienda evitando exceder la potencia contratada. En España, la empresa Smart Wallboxes ha destacado en los últimos años por el desarrollo de soluciones de carga para los vehículos eléctricos e híbridos.

Instalar un wallbox en una casa Los fabricantes de vehículos entregan un dispositivo que se adapta a un enchufe convencional de los que se encuentran en las viviendas. Sin embargo, no es la mejor opción, ya que este tipo de fuente de energía proveen una carga de hasta 2,4 kW y 10 amperios, proveniente generalmente de una instalación monofásica.

Esto genera varios problemas. El tiempo de carga puede extenderse hasta una 20 horas lo cual resulta poco práctico si se trata del vehículo de uso diario. El segundo punto tiene que ver con la seguridad, ya que las tomas residenciales no están preparadas para este tipo de cargas y por ello pueden sufrir sobre calentamiento.

Un Wallbox se puede instalar en una casa de forma fácil y reduce considerablemente los tiempos de recarga, permitiendo tener el vehículo siempre preparado para salir a la calle. Otra ventaja que ofrece este dispositivo es que con él se puede programar la carga y aprovechar las tarifas nocturnas que son más económicas, tampoco existe peligro de sobrecalentamiento de la instalación eléctrica de la vivienda. La programación inteligente de los Wallbox permite ahorrar en la factura de la luz a la vez que nos simplifica la recarga de nuestro vehículo eléctrico o híbrido enchufable.

Fáciles de instalar en las plazas de parking La empresa Smart Wallboxes es una filial de la compañía Smart New Energy S.L que busca impulsar el uso de este tipo de movilidad limpia. Indican que tienen alternativas para todo tipo de uso. Entre ellas, disponen de infraestructuras de recarga que se adaptan a cualquier necesidad a la hora de instalar en un parking comunitario.

La empresa asegura que los Wallbox ocargadores de coches eléctricos son muy fáciles de instalar en un estacionamiento comunitario. Afirma, además, que gracias a la Ley de Propiedad Horizontal no requieren de un permiso de la junta de propietarios del conjunto. En estos casos, la normativa vigente permite llevar una línea eléctrica desde el contador de la vivienda hasta la plaza de parking del propietario.

Los ingenieros y expertos de las compañías proveedoras de estos equipos, como Smart Wallboxes, se encargan de todo lo referente a la instalación y el mantenimiento, así como de la venta de sus equipos bajo la modalidad de llave en mano con soporte y garantía por más dos años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.