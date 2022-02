Kodino presenta las mejores VPN en España Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 11:23 h (CET)

VPN son las siglas que describen las palabras inglesas Virtual Private Network, una expresión que en castellano significa red privada virtual. Es un tipo de conexión que permite compartir información entre varios dispositivos sin la necesidad de que esos terminales estén conectados a una red convencional.

Es una tecnología que ha tomado vuelo en los últimos años, debido a que ofrece una plataforma virtual para que los dispositivos se conecten entre sí. Esto se puede lograr aunque los terminales estén muy distantes. Es versátil y segura, ya que no pasa por los canales habituales de conexión.

Información sobre las VPN Una red convencional de internet es la que se crea cuando ordenadores, televisores, móviles o tabletas se conectan con un mismo dispositivo. Son los módems y los routersque a su vez reciben la señal de internet desde un proveedor externo. Los aparatos están conectados aquí en lo que se denomina una red local.

Con la tecnología VPN, los terminales IP que están conectados a internet difunden toda la información que recogen por un túnel privado. Es decir, que tanto el historial de navegación como los datos que se faciliten viajarán de manera encriptada. Esto ocurre porque la conexión no se hace desde un router o módem, sino que ocurre directamente a través de internet. Por eso, es una red local virtual.

El tráfico y los datos viajan a través del proveedor de internet, pero de allí son enviados a un servidor VPN. Toda la ruta que navega la información está encriptada, por lo que el proveedor de internet no sabe a qué sitios está accediendo el usuario.

¿Cuáles son los servicios VPN en España? Las ventajas de la tecnología VPN han generado una mayor demanda de estos servicios. En España, la empresa Kodino, que trabaja con cupones promocionales y códigos de descuento en servicios de tecnología tiene su ranking. Una de las que menciona entre los mejores proveedores es Nord VPN.

Surfshark es otro proveedor de servicios VPN en España que ofrece muchas ventajas. Sobre todo, en lo referente a precio y un gran número de funciones avanzadas. Es muy usado entre los jóvenes, ya que permite desbloquear un importante número de canales de televisión en formato streaming.

Una tercera opción de entre las mejores que menciona Kodino es Zenmate VPN, de origen alemán. Sus precios son accesibles, a pesar de ofrecer una gran conexión de servidores y países. Igualmente, cuenta con un importante portafolio de aplicaciones para dispositivos móviles. Son tres alternativas muy apropiadas que pueden representar el mejor VPN de pago para los requerimientos de cualquier usuario.

