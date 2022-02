DentalQuality® lleva a cabo tratamientos para acabar con las migrañas, las neuralgias o los vértigos Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 11:06 h (CET)

A veces, se tiende a relacionar las patologías comunes como las migrañas, las neuralgias o los vértigos con las situaciones de preocupación, angustia o estrés, ignorando por completo que estas pueden estar relacionadas con otros diagnósticos médicos.

El Compromiso Articular Temporomandibular (CAT) y el Síndrome del Músculo Temporal (SMT) son patologías que aún no tienen gran visibilidad, pero que pueden ser causantes de los padecimientos antes mencionados.

Estos pueden tratarse en una consulta con un odontólogo especializado en este tipo de casos. Varios centros dentales certificados DentalQuality® cuentan con equipos profesionales con vasta experiencia para atender estas situaciones, todos con el Sello dental que avala la calidad de sus servicios odontológicos.

¿Cómo afectan el CAT y el SMT a las personas? Cuando una persona padece de CAT, siente un conjunto de síntomas sensitivos que desencadenan migrañas, cefaleas, inestabilidad en el equilibrio corporal, alteraciones psicológicas o alteraciones motoras. Esto puede ocurrir debido a la falta de espacio para que la mandíbula y los músculos puedan moverse libremente, razón por la que se siente una sensación de limitación o golpe mientras se ejecuta cualquier movimiento.

Con el SMT, la sensación de dolor o palpitación puede sentirse en la zona de los pómulos faciales y es considerada como la causa principal de la cefalea “tensional”. Esta se genera por el atrapamiento del músculo temporal dentro del orificio cigomático, mientras la mandíbula se mueve, ocasionando molestias en la cabeza y en determinadas posturas del cuerpo.

Cuando alguna de estas dos patologías se detecta, es necesario acudir a un odontólogo que pueda indicar un tratamiento acorde a la situación que se encuentra el paciente, buscando la desaparición definitiva de las molestias generadas por estas condiciones.

Tratamientos realizados por especialistas Quienes acuden a un médico con síntomas relacionados con migrañas, neuralgias o vértigos, muchas veces son remitidos a una consulta dental, ya que estas patologías no guardan relación con el área de especialidad médica que manejan.

Para conocer del diagnóstico de estas, no se necesitan de análisis complejos y sus tratamientos suelen proporcionar un alivio definitivo a las molestias, porque se tratan desde su origen. Con este fin, se aplica el tratamiento que más se ajuste a la condición del paciente, que puede ser la postural dental y el uso de aparatos o quirúrgico. Gracias a esto, es posible eliminar definitivamente la limitación de los movimientos mandibulares causantes de estas patologías.

Las clínicas odontológicas con la Certificación de Calidad DentalQuality® se encuentran equipadas con la tecnología más avanzada para ejercer la medicina bucodental. Un Sello que avala el nivel de atención profesional de la mano de grandes especialistas.

Estos diagnósticos pueden ser tratados, procurando a sus pacientes un alivio definitivo a sus molestias con tratamientos especializados y ajustados a sus necesidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.