THE TOPTOP, el nuevo tapón para latas personalizable

lunes, 7 de febrero de 2022, 11:09 h (CET)

Uno de los problemas que surgen después de abrir una lata de refresco es que solo quedan dos opciones, tomar la bebida por completo o deshacerse de ella. Esto se debe a que, una vez ha sido abierta, si permanece mucho tiempo destapada, pierde el gas e incluso pueden caer gérmenes en la bebida.

THE TOPTOP es un producto ingenioso, creado para solucionar este problema. Se trata de una tapa para lata personalizable, que sujeta la lengüeta de la misma, por lo que queda completamente ajustada.

Un tapón personalizable para bebidas THE TOPTOP son tapones que ayudan a mantener selladas las latas de refresco u otras bebidas, aún después de que hayan sido abiertas. De esta manera, no tienen que tirarse sin haberlas acabado y pueden guardarse en la nevera o dejarlas al aire libre sin ninguna preocupación. Recientemente, se han hecho muy populares porque la empresa encargada de su fabricación y distribución ofrece un servicio de personalización de la parte superior del tapón. Esto significa que los usuarios, pueden añadir el diseño que deseen, como su nombre, su foto favorita o el logo de su producto o empresa. Para su creación, THE TOPTOP utiliza una gota de resina que puede ser mate, satinada, fluorescente, tener relieve e, incluso, tener aroma. Además, este tapón personalizable viene acompañado de un llavero que lo convierte en un accesorio atractivo para quienes buscan tapar sus latas de bebidas con estilo.

THE TOPTOP, novedoso y revolucionario Cuando se trata de tapar la lata de una bebida, THE TOPTOP es una herramienta sumamente útil, ya que cierra por completo su entrada o salida. Esto trae diferentes ventajas, como el poder almacenar el gas de la bebida dentro del refrigerador durante varios días y conservar su sabor original. Además, disminuye las probabilidades de derramar el líquido una vez se haya abierto y se evita que entren gérmenes en la bebida. Asimismo, este tapón está disponible para que las empresas puedan personalizarlo con el logo o nombre de su marca o de algún producto que estén ofreciendo. Esto es una gran oportunidad para quienes venden o regalan alguna bebida enlatada y desean hacerlo junto a este tapón ingenioso. De esta manera, ofrecen al cliente una lata con una tapa novedosa, un diseño hecho a medida y, a su vez, cuentan con un medio distintivo para hacer merchandising.

THE TOPTOP es el nuevo tapón para latas que se ha hecho viral en España, gracias a sus diferentes diseños que pueden ser totalmente personalizados.

