101 Cachorros ofrece todas las garantías como criadero especializado

lunes, 7 de febrero de 2022, 10:44 h (CET)

La decisión de comprar un cachorro debe estar guiada por veterinarios que certifiquen las óptimas condiciones de salud del animal, tanto físicas como mentales, de manera que el nuevo miembro de la familia y su futura familia inicien un proceso de adaptación correcto y adecuado.

Los interesados en tener una mascota en casa, en Madrid y alrededores, cuentan con 101 Cachorros. Se trata de un criadero especializado de confianza que ofrece todas las garantías sanitarias y certificaciones de salud de todos los animales, así como la mejor asesoría sobre la raza a elegir.

Cuidado ético y responsable Para el equipo de expertos de este criadero, el cuidado de los cachorros es la prioridad. La valoración veterinaria, la no sobreexplotación de las hembras, la alimentación adecuada y el debido control de inmunización y desparasitación, constituyen acciones de respeto hacia los pequeños animales y sus madres. Tales cuidados generan las garantías víricas, congénitas y genéticas necesarias para la plena satisfacción de sus futuros propietarios.

Cada uno de los cachorros es entregado mediante la firma de un contrato de compra/venta personal e intransferible. Este certifica los compromisos de garantías de salud y certificados de salud de los animales de la tienda con el cliente y la aceptación del comprador acerca del nuevo miembro de la familia que se llevará a casa. Con este convenio, se entrega la información completa sobre el cuidado que debe tener según la raza.

Los pequeños caninos serán vendidos solo si han cumplido los dos meses y medio de vida, o cuando llegan a comer solos y ser independientes de la madre. Durante este lapso, también reciben la primovacunación de rigor. Cada uno de ellos cuenta con su pasaporte oficial europeo (no cartilla) con todos los datos sobre su raza, sexo e inmunidad.

Más que una tienda de perros, este espacio, donde se trata con profundo amor a los animales, es un lugar que se ha convertido en referencia de calidad y seguridad sanitaria a la hora de adquirir un cachorro de raza certificada.

Gran diversidad de razas Cuando los clientes no saben qué raza seleccionar, los especialistas de 101 Cachorros se encargarán de recomendar la que mejor se adapte a las condiciones que puede ofrecerle su nueva familia. Como por ejemplo el espacio disponible, la existencia de áreas verdes en la vivienda, si hay niños en el hogar y el tiempo disponible para cuidar la mascota.

En la página web los usuarios pueden acceder a la información detallada sobre el carácter, la personalidad etc.

Razas como akita Inu, bichón maltés, caniche, York shire, border collie, bóxer, bulldog, bull terrier, cocker, golden retriever, doberman, husky siberiano, chihuahua, cavalier y muchas más, se encuentran disponibles en 101 Cachorros. Gracias a la amorosa red de gente que cuida a los cachorros en pocas camadas, se puede entregar a los clientes cachorros sanos, de origen certificado y listos para llenar de alegría y ternura su nuevo hogar.

