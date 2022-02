Selección e integración de personal con discapacidad a través de Vivva Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de febrero de 2022, 10:31 h (CET)

La integración de las personas con discapacidad en el entorno social y laboral se ha convertido en un importante objetivo para muchas empresas. En algunos casos, la razón se encuentra en la obligación de cumplir la Ley General de Discapacidad y, en otros, en el compromiso social de sus directivos.

Vivva es un centro especial de empleo que se dedica a facilitar la contratación de profesionales con discapacidad. Para alcanzar este objetivo, Vivva busca y selecciona profesionales con discapacidadpara cubrir puestos vacantes en las empresas. Durante todo el proceso de contratación, los profesionales de Vivva asesoran a las empresas, ofreciendo un servicio transparente y de la máxima calidad.

Centro especial de empleo Vivva En España, el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad es cada vez más indispensable en empresas de cualquier sector. Sin embargo, el proceso de inclusión e integración de personas con discapacidad puede resultar un proceso complejo y, aún más, al no contar con la experiencia necesaria para ello.

Ante esta situación, Vivva se presenta como una alternativa muy eficaz para que las empresas puedan cumplir la Ley General de Discapacidad, al tiempo que incorporan profesionales con la cualificación y experiencia necesarias.

Vivva cuenta con un centro especial de empleo desde el que ofrecen a las empresas una amplia gama de servicios enfocados a orientar a las empresas en la selección de personas con discapacidad para integrarlas en alguno de sus departamentos.

A través de una base de datos continuamente actualizada, Vivva dispone de una amplia lista de perfiles de profesionales con discapacidad para ser incluidos en las diferentes ofertas de empleo del SAE.

En el caso de que no se produjera una adaptación del trabajador a la empresa, Vivva buscaría, sin coste adicional alguno, un nuevo candidato.

Vivva, contratar personal con discapacidad Con el objetivo de simplificar el proceso de selección y contratación de profesionales con discapacidad, Vivva lleva a cabo un procedimiento sencillo que se inicia con una reunión con la empresa solicitante del servicio. El propósito es conocer el perfil requerido en la compañía, desde los requisitos hasta las capacidades que debe tener el profesional a contratar.

Tras este encuentro, los expertos de Vivva llevan a cabo un estudio para encontrar al candidato indicado para el puesto. Mediante un proceso de preselección, se eligen tres profesionales y conducen todo lo asociado a las entrevistas y selección.

A continuación, Vivva sigue el acompañamiento a través de dos opciones, entre las que la empresa podrá elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. O bien el profesional se integra directamente a la plantilla de la compañía o bien, antes de pertenecer a la empresa directamente, recibe la nómina de Vivva durante un periodo mínimo de tres o seis meses.

Cada uno de estos procedimientos se caracteriza por proporcionar mayor seguridad, confianza y comodidad a las compañías, para integrar profesionales discapacitados en su plantilla laboral.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.