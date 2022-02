Galileus crea una nuevo software de gestión de residuos Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 17:35 h (CET) Galileus apuesta por facilitar la sostenibilidad de los hoteles con esta nueva herramienta adaptada a la legislación a punto de ser aprobada Laprimera plataforma de España para la gestión de mantenimientos hoteleros, control energético y gestión de residuos, www.Galileus.es , ha desarrollado un sistema propio para la gestión de residuos, una apuesta más por la sostenibilidad de los establecimientos hoteleros afianzándose como

De esta manera Galileus se convierte en el primer GMAO que cuenta con esta oferta en su portfolio, en línea con la estrategia española de economía circular, a través de la cual se limitan los plásticos, se fijan objetivos para la reutilización y reciclado de residuos, se establece una recogida separada, etc.

El sistema se basa en tres elementos claves a tener en cuenta:

· La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el nuevo proyecto de Ley.

· El Reglamento (CE) 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

· La certificación ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada.

Bajo estos tres elementos inspiradores, Galileus ha trabajado durante más de un año para desarrollar un sistema de gestión de residuos que ya se está implantando en los más de 200 hoteles que forman parte de su red de clientes.

A través del software Galileus el establecimiento hotelero puede controlar la gestión de cualquier tipo residuos que se genere, dividiéndolos por tipo, registrando su tratamiento, teniendo cuenta de los gestores, anotando los volúmenes, analizando la ratio de generación por estancia y los avances en la deseada reducción, etc.

Según Miquel Ramis, CEO de Galileus: “Estamos trabajando para ayudar al hotel a crear una estrategia para la prevención y el reciclado de residuos. Desde Galileus hemos creado un sistema integrado que aporta los datos necesarios para diseñar una política de reducción de residuos y la integración de estos datos con el sistema business intelligence del hotel. Con el nuevo módulo de gestión de residuos el hotel se convierte en más sostenible y eficiente”

www.galileus.es

