Ruralka presenta sus premios 2021 en su 20 aniversario Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 17:03 h (CET) El Club de Calidad Ruralka otorga sus premios Ruralka anuales y celebra 20 años acercando el campo a la ciudad apostando por sus alojamientos con encanto, referentes de la hotelería boutique con encanto Ruralka cumple 20 años en el sector del turismo con encanto acercando a los viajeros las mejores experiencias de la mano de los anfitriones de sus hoteles y establecimientos. Hoy lo celebra con su esperada entrega de premios anual, aunque haya tenido que realizarse de forma virtual y no con una fiesta como en años anteriores, un encuentro que a pesar de las dificultades ha estado lleno de emoción y motivación para seguir trabajando.

Según palabras del CEO y fundador Rafael Ausejo: “Estos premios son un merecido reconocimiento al trabajo bien hecho y a la excelencia, es un honor para nosotros entregar estos galardones y aplaudir el trabajo de estos hoteles que con su ímpetu y entusiasmo nos ayudan a mantener viva la ilusión de viajar, ¡enhorabuena!”.

El premio para el mejor hotel Ruralka ha sido para Mas el Mir (Girona). Eva, su anfitriona recibe con una sonrisa, una mirada amable. Una aventurera empedernida que abre las puertas de Mas el Mir, su sueño de hace años y, ahora, su vida. El hotel está decorado con líneas mediterráneas, flores y plantas secas, grifería italiana, antigüedades y muebles que provienen de diferentes lugares. Hay una opinión unánime sobre la energía especial que sientes en cualquier rincón de la casa, una paz inquebrantable.

El premio para el mejor alojamiento sostenible Ruralka es para el Hotel Finca Portizuelo (Asturias). Ha sido construido con materiales respetuosos con el medio. El aislamiento térmico se hizo con corcho natural, la pintura del interior es mineral ecológico al silicato y los suelos son de mármol Ibiza blanco. Igualmente, las maderas cuentan con certificado FSC y para las tuberías se ha prescindido del PVC, siendo también la iluminación del interior con bombillas led. La calefacción y el agua caliente se obtienen por un sistema energéticamente eficiente de Geotermia-bomba de calor. Finca Portizuelo es una de las dos edificaciones asturianas con la máxima calificación energética. Además, el hotel tiene su propia depuradora de aguas servidas.

El premio para el mejor alojamiento Ruralka on Road ha sido para Hotel Les Capçades (Tarragona), por ser un hotel ideal para los amantes de las motos, ofreciendo instalaciones específicas para este colectivo, una piscina con vistas panorámicas, además de estar situado en un lugar de gran belleza paisajística donde hacer grandes rutas a dos ruedas.

El galardón al mejor alojamiento original Ruralka ha ido a parar a Cabanyes entre Valls (Girona), una de las sensaciones de la temporada, en la que el hotel es el viaje y por su concepto de “íntima intemperie”. La naturaleza entra en la habitación: se tendrá a un paso de la puerta, a una mirada de la ventana y a una bocanada de aire nuevo. Sus cabañas en los árboles han sido pensadas para disfrutar de la tierra en todas sus vertientes. Toda la comodidad de un hotel, pero en las entrañas de la naturaleza.

Por último, el premio a la mejor casa rural Ruralka ha sido para La Ren Lecrès (Burgos), un oasis en plena Ribera del Duero. Máxima, y su familia siempre soñaron con compartir su casa y crear un espacio sostenible donde dar valor a lo sencillo, venerando la tierra, el silencio, el sosiego. La casa es pura luz y serenidad, llena de exclusivas piezas artesanales de madera de olmo que antaño sirvieron para almacenar cereal, en honor a su profesión de agricultores

Para cada categoría, el equipo Ruralka ha nominado a varios establecimientos. Todas las categorías han sido votadas por el público a través de un formulario online de la Newsletter de Ruralka y de las redes sociales.

Ruralka es un club de calidad de hoteles con encanto que lleva desde el año 2002 poniendo en contacto a anfitriones con viajeros, haciendo de cada viaje una experiencia única. Ruralka trabaja con más de 150 hoteles, establecimientos y casas de alquiler completo en España y Portugal bajo las premisas de calidad, cordialidad y exclusividad. Los establecimientos Ruralka han sido auditados personalmente por su equipo y están situados fuera de las grandes urbes, en entornos naturales donde reina la tranquilidad y la calma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.