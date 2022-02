Políticas de RRHH sobre el trabajo en remoto entre las tendencias laborales de 2022 según Cloudworks Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 17:07 h (CET) El porcentaje de trabajadores en remoto pasó de un 11,2% en el primer trimestre de 2021 al 8% en el tercero según el INE Teletrabajo, modelo híbrido o presencial: muchas empresas españolas se siguen debatiendo entre esos modelos de trabajo dos años después del estallido de la pandemia. Los continuos picos de contagios provocados por las diversas variantes de la pandemia generan incertidumbre en las compañías respecto a sus políticas de presencialidad. Las empresas dudan sobre cómo actuar, si fomentar de nuevo el teletrabajo, instaurar jornadas continuas para evitar la hora de la comida, ampliar el margen de voluntariedad para ir a la oficina, etc. Estas medidas improvisadas ocasionan desconcierto en los trabajadores que, cansados de tantos bandazos, esperan una dinámica apropiada para la nueva situación que ya hace mucho tiempo que los afecta.

En 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de trabajadores en remoto cayó del 11,2% del primer trimestre al 8% del tercero, es decir que cuando la situación de la enfermedad mejora, las compañías deciden abandonar el modelo de teletrabajo. ¿Cuál será la tendencia de este año? Según Cloudworks, empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona, las empresas se decantarán por los modelos mixtos y los trabajadores también, teniendo en cuenta todos los factores: tiempo invertido para acudir al puesto de trabajo, presencialidad, espacios flexibles, etc. Este último caso es uno de los más valorados por las empresas debido a su alta rentabilidad, como señala el estudio 'Flexmark', donde se destaca que los beneficios a nivel operativo de los coworkings han crecido un 3% en 2020.

Para poder conocer las dinámicas laborales que serán tendencia este año, Cloudworks ha realizado una encuesta entre sus más de 30 miembros que utilizan sus 13 espacios de coworking, repartidos entre Barcelona y Madrid, para conocer las principales medidas flexibles que desean empresas y trabajadores:

Menos tiempo y distancia. Así opinan los trabajadores, que quieren invertir menos tiempo en acudir al trabajo y que el puesto esté lo más cerca posible de su residencia. El 66% de los encuestados por Cloudworks asegura que tarda una media de 15 minutos en llegar a su oficina o puesto de trabajo y el 20% entre media y una hora. Respecto al transporte, un 40% acude andando mientras que 1 de cada 4 lo hace en metro. Trabajar cerca de casa es fundamental para la conciliación familiar, por ello con más frecuencia las empresas deciden contar con múltiples ubicaciones céntricas y de fácil acceso en las ciudades. El modelo híbrido como forma de trabajo ideal. A pesar de que, según los datos que maneja Cloudworks, el 82% de los trabajadores va a la oficina una media de 3 o más días a la semana, el 65% considera que la dinámica de trabajo ideal pasa por combinar el trabajo en remoto con trabajar desde la oficina. El trabajo 100% en remoto es muy poco valorado, solo el 4% optaría por él. La concentración o la necesidad de mantener contacto con el resto de los compañeros son algunos de los factores que influyen en esta decisión, ya que muchas personas desean espacios especialmente diseñados para realizar sus tareas o contactar con sus compañeros de forma presencial para tratar temas relevantes. Motivación e interacción. El trabajo presencial continúa teniendo mucha importancia para los trabajadores y empresas debido a los múltiples beneficios laborales que aporta. Desde Cloudworks aseguran que la motivación es uno de los primeros motivos por los que los empleados consideran que es fundamental el contacto humano, tal es así que el 78% de los profesionales opina que trabajar siempre desde casa afectaría negativamente a su motivación. Sobre la interacción en persona con los compañeros, el 94% afirma que es muy importante para su trabajo, ya que permite reforzar el sentimiento de pertenencia a la empresa, sobre todo entre aquellos que se han incorporado durante el Covid 19. Políticas de RRHH de trabajo en remoto. Ya opten por la modalidad presencial, flexible o 100% en remoto, las empresas deben contar con normas específicas sobre el teletrabajo, con el objetivo de mantener al empleado siempre informado. Así lo demuestran los datos recabados por Cloudworks: el 52% de los trabajadores apunta que la empresa donde trabaja no dispone de políticas de RRHH relacionadas con el trabajo en remoto, mientras que el 48 % asegura que sí. Espacios flexibles. Contar con protocolos de seguridad, plantear escenarios de retorno gradual a la oficina, incentivar a los trabajadores para que acudan a su puesto y promover la motivación y la productividad son algunos de los beneficios de los espacios de coworking. Estas oficinas flexibles están especialmente diseñadas para la comodidad y bienestar tanto de empresas como trabajadores, tanto es así que 94% de los usuarios de Cloudworks considera que trabajar en este tipo de espacios ha tenido un impacto positivo en ellos durante toda la pandemia. Para Marta Gràcia, CEO de Cloudworks, "es importante que las empresas se adapten a los cambios que influyen a la sociedad. Vivimos momentos de cambio provocados de manera imprevista por la pandemia, pero que han generado una transformación en la forma de trabajar necesaria desde hacía años. Hoy los trabajadores quieren modelos flexibles, con un contacto presencial y digital; mientras que las empresas, además del bienestar de sus trabajadores, desean continuar ampliando sus beneficios. Los objetivos, tanto de las empresas como de los trabajadores, están cubiertos por los espacios de coworking, como un modo de mirar al futuro laboral desde el presente".

