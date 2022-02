Sigüenza inicia el proceso para convertirse en un destino SICTED Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 16:56 h (CET) Hace unos días tenía lugar la primera toma de contacto con el sector turístico de Sigüenza. A la primera formación de una hora de duración impartida en el salón de plenos del Ayuntamiento, acudieron 16 empresarios seguntinos interesados. La impartió un consultor especializado en esta materia que explicó cuáles son las claves del proyecto y cómo deben adherirse a él, haciendo hincapié en las ventajas que puede tener para ellos y para el conjunto del destino Sigüenza ha iniciado el proceso para convertirse en un destino SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino). El SCTE Destinos-SICTED es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio.

El proyecto, que llega a Sigüenza de la mano de su Plan de Sostenibilidad Turística, lo promueve la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la actualidad hay 9.000 empresas adheridas y 5000 distinguidas con el sello SICTED. Pero para hacerlo, es condición indispensable que el propio destino, en este caso, Sigüenza, sea también un destino SICTED, algo en lo que el Ayuntamiento de Sigüenza trabaja igualmente en la actualidad desde el Plan de Sostenibilidad Turística. En España, hay 220 de estos destinos. Sigüenza, sería el primero en la provincia de Guadalajara.

Hace unos días tenía lugar la primera toma de contacto con los empresarios del sector de Sigüenza. A la primera formación, de una hora de duración e impartida en el salón de plenos del Ayuntamiento, acudían 16 personas, representantes de otras tantas PYMES. La impartió un consultor especializado en esta materia que explicó cuáles son las claves del proyecto y cómo deben adherirse a él, haciendo hincapié en las ventajas que puede tener para los empresarios.

El programa trabaja con servicios turísticos de hasta 36 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. “Lo que se pretende con la implantación es desarrollar un modelo de calidad dentro de un destino, y que los establecimientos y los actores que tiene contacto con el turista, tengan unos manuales de buenas prácticas con criterios obligatorios y recomendables, de tal manera que cuando llegue a su destino de ocio, perciba una calidad homogénea. El programa SICTED tiene como consecuencia última una distinción, y son los propios municipios quienes lo desarrollan. Es la entidad local que financia su implantación, sin coste alguno para el establecimiento”, resumía Arancha Pérez, gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza. “En definitiva, lo que el Ayuntamiento de Sigüenza pretende con la implantación del SICTED es favorecer un turismo de calidad y que Sigüenza se convierta en un destino de referencia”, añade María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

En unos días, se enviará a los hosteleros el protocolo de adhesión. Se abre ahora el plazo para que los establecimientos confirmen su interés, para empezar a trabajar en el proceso, lo que incluye la formación y consultoría especializada e individualizada. La intención es que en la convocatoria de final de año, Sigüenza, y de la mano del Ayuntamiento, los hosteleros que lo soliciten, cuenten ya con el sello SICTED.

Ventajas para los establecimientos o servicios adheridos

Las principales, para el establecimiento o servicio son, en el ámbito interno, que el programa SICTED ayuda a estructurar los procesos, genera un sistema documental y de registro, da acceso a una formación anual y gratuita, e implementa mejoras de manera periódica que de otra manera no llegarían a ellos.

Desde el punto de vista externo, el programa apoya e implica a los empresarios con las autoridades locales, favoreciendo la interlocución, les entrega un distintivo visible y reconocible por los clientes y aporta promoción de la marca a nivel local, lo que puede implicar la preferencia ante otros establecimientos y servicios que no la tengan.

Los establecimientos adheridos al SICTED demuestran con esta certificación su preocupación por ofrecer un buen servicio, con los más altos estándares de calidad y orientado a la satisfacción del cliente, una preocupación que, sin duda, no pasa desapercibida para quien es, sin duda, su destinatario último: el turista que llega a Sigüenza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La terapia focal, el tratamiento que elimina el cáncer de próstata localizado sin comprometer la función prostática Galileus crea una nuevo software de gestión de residuos A debate en Porto la sostenibilidad en el sector textil con Adriana Domínguez The Fresh Poke estrena nueva carta con nuevos productos veggies, nuevas salsas caseras y nuevos Poke Bowls Artur Loginov premiado como el mejor agente inmobiliario de España 2022