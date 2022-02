Sprout World propone Regalos "Cero Desperdicios" para el Día de los Enamorados Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 13:27 h (CET) Original, personal y sostenible: si estás buscando un pequeño regalo para el Día de San Valentín, no hay que dejar de echar un vistazo a las propuestas de Sprout World. La compañía escandinava fabrica objetos cotidianos inesperados y económicos con un toque verde: lápices que se convierten en una planta después de su uso y lápices de maquillaje como delineadores de ojos y lápices de cejas que cuentan con una segunda vida como hermosas flores silvestres Difundir el amor

Cinco lápices en una caja, grabados individualmente con una hermosa frase de amor. Cada lápiz se convierte en una planta diferente después de su uso, como albahaca, clavel, margarita, nomeolvides, tomillo o salvia.

Cuando los lápices son demasiado cortos para escribir o dibujar, puede plantarse en la tierra y ver cómo crece. Si se desea sorprender a la pareja, amiga o madre con un regalo encantador y al mismo tiempo hacer algo bueno por el medio ambiente, la edición Spread The Love de Sprout World es definitivamente la elección correcta.

Disponible en la Tienda Online (shop.sproutworld.com) y a través de Amazon a un precio de 9,95 euros.

Lápices de maquillaje que se convierten en flores

Nuevos en la gama Sprout World son los delineadores de ojos y los lápices para cejas que tienen una segunda vida como hermosas flores silvestres.

Con ambos productos, Sprout World tiene como objetivo inspirar a las personas a tomar medidas más respetuosas con el medio ambiente en su vida cotidiana. La compañía también está impulsando a la industria cosmética en una dirección más ecológica; después de todo, las empresas de cosméticos producen alrededor de 120 000 millones de toneladas de desechos plásticos cada año. Estos dos productos son "cero desperdicios", ambos sostenibles de principio a fin, demuestran que hay otro camino.

Disponibles individualmente (desde 12,95 euros) o en diferentes combinaciones de colores en cajas de regalo de 2 y 3 en la Tienda Online (shop.sproutworld.com) y en Amazon.

Un mensaje de amor personal en un lápiz plantable

Otra original idea, si se quiere, se puede añadir un mensaje de amor muy personal a los lápices Sprout. A partir de 10 piezas, los lápices se pueden personalizar individualmente con la semilla que elijas. Visitar www.sproutworld.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.