Un/a joven tomará las riendas del Grupo Adecco como nuevo/a CEO

Arranca el periodo de inscripciones para el programa para jóvenes del Grupo Adecco "CEO por un mes" que cumple ya su octava edición. Este programa es una iniciativa global del Grupo Adecco diseñada para atraer y desarrollar el talento de los jóvenes, para ayudarles en el camino para alcanzar su propósito profesional y personal y para guiar sus primeros pasos en el mercado laboral El pasado 24 de enero se celebraba el Día Internacional de la Educación que reivindica, según Naciones Unidas, “la educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos”. En España, contamos con 4,93 millones de personas que han alcanzado al menos la segunda etapa de la formación secundaria y/o FP y 9,18 millones con formación universitaria.

La empleabilidad de estas personas es mucho mayor que la de aquellas que cuentan con estudios menores ya que a mayor formación, menor tasa de paro. Sin embargo, según una encuesta realizada por el Grupo Adecco a jóvenes universitarios[1], 6 de cada 10 consideran que la Universidad no les prepara lo suficiente para enfrentarse con éxito al mundo laboral. Los jóvenes españoles creen que la formación universitaria es demasiado teórica y 3 de cada 4 piensan que debería fomentarse más la realización de prácticas en empresas.

Es por ello que Iker Barricat, director general de Adecco España, destaca la importancia de formarse y de explorar nuevas formas de hacerlo: “La educación y la formación continua se erigen como los principales condicionantes de la empleabilidad. En el Grupo Adecco llevamos años apostando por la formación y capacitación de los trabajadores, que en muchos casos se convierte en su seña de identidad. Así, mantenemos nuestro compromiso con la sociedad, especialmente vulnerable tras los efectos de la COVID-19, y ponemos el foco en colectivos como los jóvenes, cuya tasa de desempleo sigue siendo muy alta”.

“Más que nunca, necesitamos de una formación práctica, eficaz y vinculada a las necesidades del puesto de trabajo que cumple el objetivo de mejorar la empleabilidad presente y futura de estos jóvenes. Y en este sentido, el programa intenta dar esa visión global del trabajo en una multinacional, no solo desde un puesto directivo, sino viendo el trabajo del día a día de cada departamento y posición”, concluye Barricat.

Con este objetivo de apoyar al talento joven en la búsqueda de su propósito profesional, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, pone en marcha la octava edición de la iniciativa ‘CEO por un mes’. Un programa que ofrece a los jóvenes la oportunidad de ser CEO del grupo durante 30 días, en cada uno de los 47 países implicados en la iniciativa, de los 60 en los que tiene presencia el grupo a nivel mundial.

El Grupo Adecco quiere seguir fomentando el talento juvenil, así el/la joven que se convierta en “CEO por un mes” en esta octava convocatoria tendrá un primer acercamiento al mercado laboral, con una experiencia que enriquecerá su futuro profesional.

Los/as jóvenes seleccionados en cada país acompañarán a los directores generales en su día a día laboral, para adquirir las competencias necesarias para convertirse en mejores candidatos en su futuro profesional, con el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipo o el control del estrés, entre otras.

En el caso de España, el “CEO por un mes” vivirá esta oportunidad junto a Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en nuestro país. El ganador compartirá su agenda, viajando a diferentes regiones, asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de más de 2.000 personas.

¿Cómo convertirse en “CEO por un mes”?

Para aspirar a ser “CEO por un mes” en Adecco, los candidatos y candidatas deben estar acabando los estudios o haberlos finalizado recientemente (sin un nivel de estudios o especialidad concreta) y tener un buen nivel de inglés.

Los interesados/as pueden inscribirse desde ahora a través del siguiente enlace: https://foeurope-adecco.secure.force.com/jobboard/JobRegister?JobId=a1h7R00000Xi6fkQAB&utm_source=website&utm_medium=apply_now_button&utm_campaign=ceo1m_2022_global

Las inscripciones estarán abiertas durante cuatro meses, hasta el 15 de abril de 2022. Tras el cierre de inscripciones, tendrá lugar un original proceso de selección virtual y presencial a cargo de los mejores expertos en RRHH de Adecco. Habrá una prueba de inglés y otra de razonamiento. Y también un assessment center, con pruebas especiales, que generarán también una experiencia diferencial en los posibles candidatos.

Una vez finalizado este proceso de selección, en mayo, Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en España, junto a diferentes expertos en selección de Adecco elegirán al “CEO por un mes” de esta octava edición. Un proceso paralelo al resto de países que cuentan con la iniciativa.

De CEO nacional a internacional

Los diez jóvenes que mejor hayan desempeñado sus funciones como “CEO por un mes” en los diferentes países se reunirán en agosto para enfrentarse al bootcamp final. Durante varios días, se realizará un proceso de selección para medir las habilidades y competencias de los candidatos y elegir al CEO de Adecco por un mes a nivel mundial, que trabajará mano a mano con Alain Dehaze, CEO mundial del Grupo Adecco.

Siete jóvenes españoles ya saben qué es ser “CEO por un mes”

El pasado año, a la edad de 21 años, el barcelonés Guillermo Pujadas se convirtió en el “CEO por un Mes” de Adecco y acompañó durante el mes de julio a Iker Barricat en su día a día. Su candidatura fue la seleccionada entre más de 10.000 que se registraron.

Graduado en International Business por la Universidad de Barcelona, este catalán estudió un año en la Escuela de Negocios Haas (Universidad de California) y es cofundador y presidente de la UB Business Society, una comunidad que busca aumentar la participación de los estudiantes en el ámbito empresarial.

Sobre su experiencia como “CEO por un mes” Pujadas destacó al finalizar que fue algo “increíble. Esta experiencia me aportó una visión de negocio única sobre el funcionamiento de una multinacional, pero también aprendí lo accesibles que son todos aquí y las ganas que tienen de escuchar a alguien joven como yo”.

Hace dos años, con solo 22, el castellanomanchego Pablo Esteban fue elegido entre 7.000 aspirantes a CEO. Apasionado de la geopolítica, estudió seis meses en el Líbano para profundizar en la realidad económica, política, social y cultural del país. Cuando fue elegido realizaba prácticas en el departamento legal de Dominion Global y quería enfocar su carrera hacia el comercio internacional y el derecho de sociedades. Actualmente, Pablo está a punto de finalizar sus estudios.

Pablo cuenta que participar en esta iniciativa fue “sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Todo lo vivido me va a ser muy útil en mi carrera profesional”.

También 22 años contaba la catalana Ariadna Puig cuando se convirtió, en 2019, en la “CEO por un mes” del Grupo Adecco en España. Licenciada en Tecnología de Ingeniería Industrial, en el momento de su elección estudiaba un máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Barcelona. Con este perfil y tras demostrar sus habilidades, Ariadna logró ser la ganadora, entre las 15.000 inscripciones presentadas a la convocatoria a nivel nacional. Además, fue una de las diez finalistas para optar a ser la “CEO por un mes” internacional. Actualmente, reside en Inglaterra trabajando como European Services & Partnerships Management Associate en la empresa electrónica Samsung.

Por su parte, el ganador de 2018, Miguel Castillo, fue mentee en el BOLD Immersion Mentoring Program de Google, disfrutó de una Beca Erasmus en la Universidad de Westminster y tuvo una oportunidad laboral como Campus Editor en LinkedIn. Miguel también tuvo la suerte de participar en el bootcamp final, quedándose a las puertas de ser el acompañante de Alain Dehaze durante un mes.

La ganadora de la tercera edición de este programa, Begoña Sesé, colaboró durante 3 meses en la start-up “Opportumeety” y a la vez entró en The Adecco Group España como responsable de Programas para Jóvenes. Tras 1 año pasó a ser Product Manager Marketing en The Adecco Group España, y a principios de 2020 entró a formar parte del equipo de Adecco en Berlín.

Al ganador de la segunda edición, Guillermo de Haro, le surgieron oportunidades tan dispares como una estancia Erasmus en ESCE International Business School en París y otra estancia en The London School of Economics and Political Science (LSE). Estuvo como International Sales Operations en The Adecco Group España durante 7 meses para después entrar a formar parte del Private Banking Talent Program del Banco Santander. Actualmente trabaja en Procter&Gamble como Sales Account Manager.

Héctor Recio, el primero de los ganadores de “CEO por un mes” y natural de Toledo estudió un Master of Science in Air Transport Management en la Universidad de Cranfield. Tras él, empezó a trabajar en Astek en Londres durante 15 meses en un proyecto de Amadeus IT Group. Tras ser fichado por el cliente, pasó de Business Analyst a Implementation Project Leader, en la capital londinense.

[1] Estudio “La brecha entre la universidad y la empresa: más allá de un título”.