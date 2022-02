Proyectos de cooperación y sensibilización de Fundación COPADE beneficiaron a 164.000 personas en 2021 Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 12:52 h (CET) En la actualidad, Fundación COPADE cuenta con 53 socios institucionales de diversos sectores de actuación. Estos proyectos se han puesto en marcha en España, principalmente, pero también en países como Ecuador, Guatemala y Honduras con beneficiarios directos e indirectos. A pesar de la crisis provocada por la Covid-19, la ONG ha mantenido su actividad y ha seguido potenciando y contribuyendo para que otras empresas también puedan salir reforzadas a través de sus proyectos La labor de Fundación COPADE benefició directa e indirectamente a unas 164.000 personas en 2021, superando los 152.000 de 2020. Todo ello a través de 17 proyectos de cooperación y sensibilización promovidos principalmente en España, Ecuador, Guatemala, Honduras y México.

Durante el segundo año de pandemia por la Covid-19, la entidad ha conseguido reforzarse, superar los números del año anterior y seguir contribuyendo a la promoción del Comercio Justo y a las Alianzas Público-Privadas. Para Javier Fernández, fundador de COPADE, “este año hemos dado un paso más en nuestro objetivo por seguir mejorando la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre pymes y comercios, sobre todo de la zona de Madrid, pero también hemos querido promover el desarrollo y el turismo sostenible en zonas rurales que se han visto modificados con los cambios de tendencia ocasionados por la Covid-19 y, sobre todo, el teletrabajo”.

Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los proyectos durante 2021 han estado muy enfocados en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto en el ámbito nacional como en municipios más pequeños.

Entre ellos destaca “CambiamODS Madrid”, un proyecto que busca la sensibilización en este ámbito entre pymes y el pequeño comercio. Para conseguir este propósito se han realizado diversas charlas, redactado una guía relacionada con el comercio y un estudio que pone en manifiesto la percepción y acción sobre los ODS, con especial atención al ODS 5, y el enfoque de género que aplican o no los comercios madrileños. Todo ello con el objetivo de generar conocimiento entre las pymes afectadas por la pandemia, encontrar soluciones sostenibles para superar la crisis económica post-COVID y conseguir, así, trasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía.

También a mediados del año se lanzó “AyuntamientODS en la Sierra Guadarrama” para conseguir que lo municipios rurales de la sierra madrileña se sumaran también a este reto firmado por todos los países para reducir la pobreza y la desigualdad, aplicando cambios estructurales importantes en sus políticas públicas para mejorar el impacto ambiental y social. Durante el programa se ha realizado un estudio técnico sobre la contribución de estos municipios a la Agenda 2030, se han elaborado materiales para informar a la ciudadanía y fomentar su participación y se está trabajando por destacar como ejemplo para otros territorios aquellas que apuestan por un desarrollo sostenible.

Con un foco especial en la zona de la Sierra de Guadarrama, también allí se ha promovido “ComposteamODS”, una acción para promover la economía circular y la reducción de residuos orgánicos en al menos 8 de sus 14 municipios mediante la puesta en marcha de programas piloto de gestión de residuos orgánicos. De la misma forma con “Creando ColegiODS en la Sierra de Guadarrama” ha llevado estas acciones al menos a 13 colegios de la zona para reducir la pobreza, desigualdades a través de talleres para interiorizar los ODS y la Agenda 2030.

Turismo y desarrollo sostenible en zonas rurales, una preocupación cada vez mayor

Debido a la pandemia, la población y el turismo en zonas rurales se han visto incrementados y esta nueva tendencia plantea nuevos retos a la hora de fomentar el turismo en estas zonas, haciéndolo de forma mucho más sostenible. Es, por ello, que Fundación COPADE lanzó un proyecto para impulsar el turismo rural sostenible para dinamizar la España vaciada, centrándose en aumentar los conocimientos y capacidades de trabajadores/as de empresas vinculadas al sector turístico en zonas rurales para que puedan incorporar mejoras ambientales y sociales en sus negocios de forma que puedan ofrecer productos sostenibles diferenciados.

Con el propósito también de fomentar el desarrollo de zonas rurales, destaca el proyecto GO PRORURAL, un estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y social para desarrollar un modelo de negocio que permita el aprovechamiento sostenible de los montes de utilidad pública en las provincias de Guadalajara y Teruel para promover el desarrollo económico de las zonas rurales, mediante la generación de un mercado responsable de productos forestales innovadores de alto valor que aproveche de forma sostenible y eficiente todos los recursos naturales y conserve los bosques.



COPADE también en América Latina

La fundación también colabora con pequeñas organizaciones productoras latinoamericanas principalmente en proyectos productivos del sector forestal, artesanal y alimenticio desde sus comienzos, siempre bajo los criterios del Comercio Justo. Concretamente en Ecuador apuesta por la internacionalización de los productos locales a la vez que fortalece las cadenas locales, a destacar los proyectos: Bambal para impulsar la sostenibilidad y la productividad de emprendimientos agroforestales; META, una iniciativa para promover la producción activa de bambú como alternativa para la construcción sostenible; Guayusa para impulsar el desarrollo sostenible para la inclusión en cadenas de comercialización de las asociaciones de productores/as Wiñak, Jumandipro y Allyguayusa en las provincias de Napo y Orellana y, Frontera Norte, cuyo objetivo es fortalecer la cadena de valor forestal para poblaciones indígenas de máxima vulnerabilidad en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.

En Honduras, Fundación COPADE colabora con distintas organizaciones de productores y productoras para trabajar el rubro del café. En este sentido, desarrollaron un proyecto de innovación productiva, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo sostenible en 990 familias campesinas, buscando alternativas como la utilización de otros subproductos derivados del procesado del café. En Guatemala, la Fundación trabaja desde hace más de una década, con el apoyo de instituciones como la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop) para fomentar el comercio justo y responsable entre el país y Europa para elevar su competitividad a nivel internacional y nacional. Finalmente, en México, la entidad ha formado alianzas y ha conseguido los recursos necesarios para empezar a trabajar en el país a lo largo de 2022, apoyando igualmente a pequeños productores/as forestales para facilitar su acceso al mercado internacional.

