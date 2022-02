Neolith muestra innovación, planes de crecimiento y nueva identidad de marca en KBIS 2022, la feria más importante de los EEUU Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 12:55 h (CET) Tras un año de récord, el líder en Piedra Sinterizada intensifica su presencia en KBIS, siguiendo con su expansión en EE.UU., presentando The New Classtone Collection, una nueva identidad y tecnologías innovadoras Neolith, el líder mundial en Piedra Sinterizada, está comprometido a dar lo mejor de sí durante KBIS 2022, una de las más importantes ferias de innovación en cocinas y baños a nivel mundial que se celebra en el Orange County Convention Center en Orlando, Florida, del 8 al 10 de febrero. Inspiradas por una nueva plataforma de marca centrada en el consumidor final, touch.feel.live, las experiencias de la marca Neolith cobrarán vida a través de espacios únicos.

"Este es el stand más grande e impresionante que hemos tenido desde que llegamos al mercado norteamericano en 2011", afirma James Amendola, Vicepresidente Ejecutivo de Neolith en América del Norte. "Y el momento no podría haber sido mejor. Acabamos de cerrar nuestro mejor año en términos de ventas, innovación y colaboración, y estamos encantados de presentar algunas de las innovaciones que hemos lanzado recientemente, así como nuestros ambiciosos planes para 2022".

El stand de Neolith, de 2.400 metros cuadrados, es un homenaje a la reciente expansión e inversiones de la empresa en EE. UU., lo que incluye la nueva sede de la empresa en América del Norte. Neolith también lanzará la nueva colección, formada por 8 diseños pensados exclusivamente para el mercado de EE. UU., llamada The New Classtone Collection.

"Estamos centrados en seguir con nuestro rendimiento y expansión en América del Norte", afirma José Luis Ramon, CEO de Neolith. "Estamos más centrados en el consumidor final que nunca, como demuestra The New Classtone Collection, desarrollada en contacto estrecho con nuestros consumidores finales en América del Norte, y nuestra amplia red de arquitectos y diseñadores que están optando cada vez más por la Piedra Sinterizada por su gran rendimiento y facilidad de uso".

Como se ha anunciado recientemente, Neolith también presentará en KBIS su nuevo posicionamiento, con una identidad mucho más inspiradora, emocional y cercana. Su nuevo claim, “touch.feel.live”, es una declaración de principios para inspirar la creación de soluciones únicas para espacios de interior y exterior, a través de ese equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño que le ha caracterizado siempre.

El stand de Neolith se encuentra situado en el sector W101 en el West Concourse del Orange County Convention Center. KBIS, la mayor feria comercial de su clase en América del Norte, atrae público de todas las áreas del mundo de la construcción, la arquitectura y el diseño.

Neolith es una de las empresas más galardonadas de la industria, habiendo conseguido los mayores honores con más de 50 prestigiosos grupos, entre los que se incluyen: A’design Award, Red Dot y Muuuzz Award.

