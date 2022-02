ACP y Espacio BIM, una fructífera alianza Comunicae

lunes, 7 de febrero de 2022, 12:03 h (CET) Ya hace casi dos años que la Agencia de Certificación Profesional homologa el programa formativo más exitoso de la consultora especializada en Building Information Modeling: su Máster BIM Manager Internacional (+VR); la vía on line más directa y eficaz para dominar la metodología colaborativa clave del sector AECO Este mes de febrero se cumplen ya dos años de la alianza entre Espacio BIM -espacioBIM.com- y la ACP (Agencia de Certificación Profesional) -agenciacertificacionprofesional.org-, un fructífero acuerdo por el que ésta homologa el programa formativo más exitoso de la consultora internacional: el Máster BIM Manager Internacional (+VR); la vía online más directa y eficaz para dominar la metodología de trabajo colaborativo que ha revolucionado el sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción, Operaciones) y se ha vuelto imprescindible para acceder al mercado internacional, cada vez más globalizado y competitivo, con garantías laborales de futuro.

En concreto, en virtud de esta alianza, la ACP, primer organismo para la certificación del profesional competente en metodología BIM y que está avalado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), faculta a los usuarios de dicho máster para lograr el Certificado BIM Manager respaldado por la UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. Un sello con reconocimiento internacional que valida no solo los conocimientos, sino también y en especial la competencia y la capacidad de los profesionales del sector AECO. Gozar de este distintivo de calidad supone una óptima vía de acceso a atractivas oportunidades profesionales; una puerta de entrada al trabajo en proyectos de edificación en otros países, donde las empresas reconocen y valoran certificaciones que, como ésta de la ACP, ofrecen garantía de calidad y buen quehacer profesional.

Trabajadores de promotoras, estudios de arquitectura y constructoras, es decir, los principales agentes afectados por la implantación de la metodología BIM, tienen la oportunidad de adquirir este valioso aval de la Agencia de Certificación Profesional (ACP) a través de la formación que ofrece Espacio BIM, consultora especializada además de en Building Information Modeling en Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad Mixta. Y en concreto, a través de su máster estrella, un programa online de 600 horas, práctico, flexible, 100% bonificable para trabajadores en activo, y que se cursa en un formato de aprendizaje muy ameno y divertido. Organizado por módulos, incluido uno de Realidad Virtual (VR) aplicado a su contenido en exclusiva por Leica Geosystems, y con acceso directo a bolsa de trabajo, el Máster BIM Manager Internacional (+VR) habilita para lograr las certificaciones de la ACP y de la buildingSMART, y, dentro de poco, también la de la PMP (Project Management Professional), mientras garantiza a los usuarios la mejor enseñanza para sacar el máximo partido a una metodología colaborativa que reduce costes, mejora la eficiencia y, por ello, domina hoy en los nuevos proyectos de construcción.

Por estos y otros motivos, este máster valorado con 5 estrellas en Google LLC está considerado por muchos profesionales del sector como la mejor formación en BIM.

