Mascarillas por narices

lunes, 7 de febrero de 2022, 09:01 h (CET) Pedro Sánchez ha logrado validar el último decreto de las mascarillas merced a un chantaje-trampa de una desvergüenza típica de él, pese a que todos sabemos ya que la eficacia de los tapabocas en exteriores es prácticamente nula; y de hecho casi ningún país europeo mantiene esa medida.

Pero el empeño de Pedro Sánchez, cuyas trapacerías envidiarían hasta los más fulleros tahúres del Misisipi, no se debe a un exceso de celo, a guardarse las espaldas ni a prurito alguno de preservar nuestra salud, sino a su orgullo. Este sujeto es bien capaz, y cabe apostar a que lo hará, de disponer el fin de las mascarillas dentro de cinco o diez días; a él la coherencia le da igual. Lo único que le importa es que quede claro que a él nadie le tira por tierra un decreto. ¡Faltaría más! Así de soberbio es.

