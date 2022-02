Delito a crédito Pablo Alejandre Calviño, Badajoz Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 7 de febrero de 2022, 08:53 h (CET) Hace unas fechas se publicó en varios periódicos este titular: "Cae una red que falsificaba pasaportes covid y PCR negativas para famosos y delincuentes". Leyéndolo, me pregunto cómo acreditaba uno ante esa red la condición de famoso o delincuente para que le vendiesen tales documentos. ¿Bástale al comprador, para pasar por famoso, con haber salido en la tele alguna vez?

El caso de los delincuentes parece, en principio, más objetivo: bastaría con mostrar una sentencia penal condenatoria. Pero, ¿y si uno ha delinquido pero, por la razón que sea, no ha sido condenado? Además, puesto que usar un documento falso es, en sí, un delito, ¿consideraba esa red suficiente la presunción, o al menos la promesa, de que el comprador iba a usarlo fraudulentamente? Y es que, si no aceptaban esta figura del "delito a crédito", no habría pasaporte falso para los ciudadanos decentes que quisieran dejar de serlo.

Otra solución sería que el autor de ese titular aprendiese a redactar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Congestión mental "Es muy parecida a la indigestión” ​EEUU, pies de barro, brazos armados El aumento de la beligerancia de Estados Unidos está incrementando los riesgos de una confrontación militar en Europa y en el mundo La conversación Vivo rodeado de gente muy parlanchina. Esto me hace valorar cada vez más las ventajas de una buena conversación ​La Parodia Nacional (quinto acto) El Congreso de los Diputados parece hoy un espectáculo digno de los “Hermanos Tonetti” La educación... Persona o individuo La verdad, como realidad objetiva, siempre será la mejor guía en todo desarrollo