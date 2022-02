El reparto de las ayudas de la Unión Pedro García, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 7 de febrero de 2022, 08:45 h (CET) Había ya indicios suficientes para sospechar que el reparto de las ayudas de la Unión Europea por parte del Gobierno iba a estar marcado por la arbitrariedad y el sectarismo. Desde el primer momento han faltado controles que aseguren una gestión transparente, y se ha rechazado la intervención de expertos independientes, como se ha hecho en otros países.



La Comisión Europea ha señalado que estos fondos deben servir para mejorar transformar el tejido productivo y la innovación, lo que en España se traducirá en una mejora de nuestro nivel de desempleo endémico. El peligro es que, en lugar de eso, se utilicen para comprar voluntades y apuntalar los acuerdos del gobierno con las fuerzas nacionalistas. Pienso que Europa, aunque ahora diga que se hace bien para no crear problemas institucionales, y también la justicia española, deben tomar cartas en el asunto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Congestión mental "Es muy parecida a la indigestión” ​EEUU, pies de barro, brazos armados El aumento de la beligerancia de Estados Unidos está incrementando los riesgos de una confrontación militar en Europa y en el mundo La conversación Vivo rodeado de gente muy parlanchina. Esto me hace valorar cada vez más las ventajas de una buena conversación ​La Parodia Nacional (quinto acto) El Congreso de los Diputados parece hoy un espectáculo digno de los “Hermanos Tonetti” La educación... Persona o individuo La verdad, como realidad objetiva, siempre será la mejor guía en todo desarrollo