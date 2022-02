El carril bici en Murcia fabricado con materiales reciclados, por GB Solutions Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La preocupación por el medioambiente no tiene por qué ser un obstáculo para las empresas, sino que puede ser incluso un ámbito alrededor del cual generar un emprendimiento. Así lo demuestra GB Solutions, una empresa para la cual, aspectos como la eficiencia ecológica, la optimización de recursos y el uso de energías limpias, son prioridad en todo su catálogo de productos, los cuales se nutren ampliamente del reciclaje y la extensión de la vida útil de otros materiales.

Un capital humano con más de 15 años de experiencia es el que conforma esta empresa, en la cual se combinan los principios de cuidado ambiental y optimización de recursos, con el mobiliario urbano y las estructuras viales. Sus productos incluyen separadores viales, productos fotoluminiscentes, mobiliario urbano y módulos sostenibles, aunque más recientemente, destacan sus nuevos conceptos, la pasarela de playa y el carril bici en Murcia.

Alternativa al mobiliario urbano tradicional Uno de los productos insignia de esta marca aplicado en las playas de Murcia con notable éxito, son los carriles para bicicleta en el mobiliario público, compuestos por separadores de carril de bicicleta fotoluminiscentes. Estos productos se fabrican con materiales totalmente reciclados, y una vez instalados, las piezas fotoluminiscentes son alimentadas por energía solar, mucho más limpia y amigable con el medioambiente.

Los peatones y ciclistas de Murcia son los mayores beneficiarios con la implementación de este servicio, que no solo son un aporte de la empresa al medioambiente, también contribuyen a formar un paisaje mucho más diverso e inclusivo en las playas de esta ciudad, donde todos los actores puedan participar con la misma accesibilidad por lo menos en cuanto a movilidad urbana.

Además de prolongar la vida útil de los materiales utilizados, la energía solar facilita la autosostenibilidad energética del proyecto. Estas características son un sello distintivo en el trabajo de GB Solutions, la cual busca, en todos sus productos, aprovechar al máximo los diferentes materiales de los que disponen y, sobre todo, satisfacer a sus clientes con la oferta de productos novedosos a la vez que sostenibles y reutilizables.

Una nueva forma de movilidad en las playas de Murcia La pasarela de playa son otro de los productos destacados de GB Solutions. Se trata de una estructura de plástico que conecta puntos de difícil acceso en la playa, sobre todo, para los medios de transporte alternativos, como las bicicletas y los peatones. Con esta estructura, se genera espacio para una movilidad más inclusiva y armónica entre los usuarios del espacio público, incluidos los peatones. La ciudad de Murcia es una de las que ha visto en primera fila los beneficios que una estructura de este tipo trae consigo.

