¿Cuándo hay que impermeabilizar un edificio?, por Losada Bugallo Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 13:55 h (CET)

Aunque es vital para la mayoría de las tareas en el hogar, el agua se establece como el principal problema en la estructura de un inmueble, ya que puede provocar humedad, filtraciones, debilitamiento de los muros y goteras. Esto ocurre cuando las cubiertas y fachadas no están protegidas y se ven afectadas por las condiciones climáticas.

En ese sentido, la impermeabilización se constituye como una fase importante en el proceso de construcción. Con más de 15 años de trayectoria, Losada Bugallo aporta soluciones para los tejados y fachadas de todo tipo de edificios, en las ciudades de Coruña y Lugo.

¿Cuáles son las señales para impermeabilizar un edificio? La mayoría de las señales que alertan sobre la urgencia de impermeabilizar un edificio son visibles a simple vista y otras pueden percibirse por el mal olor o el clima de humedad en el ambiente.

En cualquier caso, si se llega a notar algún indicio de filtración, lo más recomendable es tomar las medidas pertinentes lo antes posible y evitar las graves consecuencias que puede sufrir no solo la estructura, también los objetos resguardados en el interior y la salud de las personas.

Una de las principales indicaciones de que el agua ha comenzado a filtrarse a través de las superficies de un edificio es el deterioro de los techos y paredes, creando un ambiente de insalubridad. En este sentido, una estructura necesita con urgencia una impermeabilización si se observan grietas, goteras, moho, levantamiento de la pintura, malos olores o manchas de humedad.

Cuidar de la salud y evitar el deterioro del edificio Una vez que comienzan a notarse las señales de filtración, no basta con tapar los daños con pintura, sino que es necesario ir al origen del problema y detectar donde se origina. En este ámbito, Losada Bugallo cuenta con la capacidad de convertir un edificio ineficiente en un elemento sellado y aislado frente a las condiciones climatológicas.

Gracias al perfecto acabado que logran en cada una de las impermeabilizaciones que realizan, las edificaciones se liberan de las graves consecuencias que provoca la presencia de la humedad, que además de deteriorar la construcción, puede dañar todos los objetos que se guardan en el interior, como muebles, puertas, ventanas e instalaciones eléctricas.

Para los sectores de Coruña y Lugo, Losada Bugallo es además una solución integral para todo tipo de obras debido a su amplio abanico de servicios, que incluye construcción de casas y chalets, construcción de edificios, reforma de casas y reforma de pisos.

