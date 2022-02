¿Cómo puede afectar la humedad en superficies a la salud? Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La humedad por capilaridad es uno de los problemas que puede afectar a un hogar. Esto hace referencia a la ascensión del agua desde la base de la edificación hasta alcanzar un metro y medio, como máximo.

Este problema suele intensificarse en tiempos de lluvia y puede generar múltiples enfermedades a las personas que viven en la casa.

En consecuencia, resulta necesario contar con la ayuda de técnicas avanzadas como Preactiva, un sistema electro-físico inalámbrico que ayuda a mantener los espacios libres de humedades.

¿Cómo la humedad afecta la salud? En ocasiones, no se presta la atención necesaria a la presencia de humedad en los hogares, sin conocer los graves daños que genera a la salud. En sí, la acumulación de humedad no es lo que genera alarma a los convivientes, sino la aparición de microorganismos dañinos que nacen en estas condiciones. Estos generan moho, hongos y ácaros que, además de dañar la estética del lugar, desatan enfermedades respiratorias y de la piel.

Una de las afecciones a la salud provocadas por este tipo de microorganismos son las infecciones respiratorias. Se ha comprobado científicamente que la presencia de humedad aumenta en un 70 % la probabilidad de contraer infecciones por bacterias o virus. Esto también representa un gran inconveniente para las personas con asma. Además, la exposición prolongada a la humedad hace que los niños sean más propensos a desarrollar esta enfermedad pulmonar.

Por otro lado, las alergias respiratorias suelen empeorar en casos de humedad, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y pulmonares crónicas. En algunos casos, las personas pueden llegar a presentar picor en los ojos, irritación en la garganta e irritación en la piel.

Otro de los padecimientos que empeora a causa de la humedad son las enfermedades óseas. La atmósfera que se crea en presencia de este fenómeno incrementa el dolor y malestar provocado por artrosis, reuma y otros problemas en los huesos.

Una solución a la humedad es Preactiva Preactiva cuenta con más de 10 años en el mercado, brindando soluciones para los casos de humedad capilar. Se trata de un sistema de fácil aplicación que emite ondas de baja frecuencia que penetran en las paredes y suelos, evitando la subida del agua. Este equipo consume muy poca energía y, a la vez, permite ahorrar en costes de calefacción.

Por otro lado, dispone de una gran variedad de modelos que se adaptan según la superficie de la construcción. Además, dependiendo de la activación que necesite el equipo, se entrega entre 24 y 48 horas después de realizado el pago. Cabe destacar que, convencidos con el nivel de calidad de este sistema, Preactiva tiene una garantía de 30 años.

El método de Preactiva brinda una solución rápida, económica, segura y sin obras. Representa una forma eficaz de acabar de manera definitiva con los problemas de humedad en los hogares.

