Riesgos y medidas de seguridad en los trabajos verticales

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Entre todos los sectores laborales, uno de los que más riesgos presentan es el trabajo de altura. Aun así, todos presentan riesgos en mayor o menor medida, sin importar de qué tipo de trabajo se trate.

Se trata de un tipo de trabajo que se lleva a cabo a varios metros de altura sobre el suelo, en donde un sistema mal diseñado o la falla de un elemento mecánico o de seguridad pueden tener graves consecuencias. Para ofrecer soluciones integrales que garanticen el mayor grado de seguridad posible en este tipo de labores, la empresa Workprotec ofrece sus servicios.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados a los trabajos de altura? Los trabajos verticales tienen un alto grado de riesgo y quienes se dedican a este tipo de labores deben estar constantemente enfrentándose a distintos tipos de peligros. Algunos de los riesgos asociados al trabajo en altura son: en primer lugar, las caídas a distintos niveles, las cuales por lo general generan lesiones graves e incluso la muerte. No obstante, además están también los golpes por caídas de objetos, contacto con líneas eléctricas, derrumbe de estructuras y atrapamientos, entre otros.

Según el Informe Anual de Accidentes de Trabajo en España, los accidentes laborales en el sector de la construcción (en el que se incluye el trabajo en alturas), superan en más del doble a la media de los demás índices sectoriales. Considerando todo esto, hoy en día es mucho más necesario contar con las medidas y los dispositivos adecuados de seguridad, que garanticen la protección de estos trabajadores.

Medidas de prevención de accidentes en trabajos de alturas Anualmente, las empresas son las que más necesitan los servicios de trabajadores de alturas para realizar una variedad de labores indispensables como, por ejemplo, la instalación de carteles, soldaduras de soporte, calibración de sondas, reparación de depósitos de venta, etc.

Para la realización de cualquiera de estos trabajos existen algunos requisitos básicos y cruciales que deben cumplirse estrictamente para garantizar la seguridad. Estos se pueden catalogar en dos tipos, las medidas de protección individuales y las colectivas. Las individuales tienen que ver con elementos de protección que involucran de manera directa a la persona como, por ejemplo, el arnés, punto o puntos de anclaje estructural y elementos de conexión.

En este caso, las protecciones colectivas son estructuras de seguridad para “capturar” sin riesgo al trabajador en el trayecto de su caída. Algunas de estas son las barandillas de protección, plataformas móviles y mallas de seguridad, entre otros.

Una empresa experta y con mucha experiencia en la prevención de riesgos laborales en trabajos de altura es Workprotec. Los profesionales que la conforman ofrecen diferentes servicios que van desde el diseño e instalación de sistemas anticaídas, hasta todo tipo de equipos de protección individual.

En definitiva, allí los trabajadores y las empresas de este sector encontrarán las soluciones de seguridad, ideales y necesarias para el trabajo en altura.

