Vender basándose en el valor para aumentar beneficios con la Escuela para Impresores Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El valor de un producto no se refiere solo al dinero que se tiene que pagar por el bien o servicio en cuestión. También implica una serie de elementos intangibles o perceptivos que le confieren un mejor branding a la marca.

Un elemento fundamental para asociar un producto con conceptos como estatus, prestigio, calidad u originalidad es la imagen. Por ello, en el campo de la impresión, es imprescindible que los profesionales sepan cómo orientar su creatividad hacia el valor para aumentar beneficios.

Que el trabajo otorgue valor a sus clientes y ante sus clientes es uno de los principales fundamentos del trabajo que, desde hace varios años, desarrolla Paloma Larroy, CEO de la Escuela para Impresores.

Vender basándose en el valor Esta academia online es un emprendimiento especialmente dirigido para técnicos comerciales, gerentes, jefes de área y autónomos. En realidad, todas aquellas personas vinculadas con el negocio de la impresión.

Larroy afirma que la impresión es un negocio que se tiene que enfocar en el crecimiento del cliente. Mientas mejor le va al cliente, mayores posibilidades hay de mantener ese cliente y conseguir negocios más rentables. Es decir, que el valor añadido puede conseguir mejores resultados en los márgenes de ganancias en las impresiones que se venden.

Este modelo de gestión es tan importante en el ámbito de la impresión que Larroy ha creado el concepto de vender basándose en el valor. Se trata de ofrecer lo que ha denominado Páginas de Alto Valor Añadido. Una estrategia de negocio que para ella ha sido tan funcional que ahora la ha convertido en una masterclass.

Páginas de Alto Valor Añadido en la Escuela para Impresores Para que los impresores puedan aumentar beneficios, Paloma Larroy ha organizado todos los conocimientos asociados a este concepto. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense. Además, tiene un máster en Dirección de Arte en la School of Visual Arts de Nueva York. Una de sus experiencias más importantes fue la de dirigir la Unidad de Negocio de Impresión a Color de medio volumen en Xerox España.

Desde entonces, ha entendido la importancia y ha enseñado la forma de cómo elaborar trabajos de impresión con mucho valor estético. Ha aprendido durante toda su carrera a identificar y utilizar herramientas para otorgarle mayor valor a la impresión de documentos de los clientes. De esta manera, esos clientes pueden ser mejor valorados y generar mayores ingresos.

En sus cursos, Larroy enseña cómo los impresores pueden reconocer oportunidades para aportar valor a los documentos de sus clientes y que obtengan un producto que les ayude a conseguir más ganancias. Con esta profesional con 30 años de trayectoria, no solo la primera impresión es la que vale. Todas valen y mucho.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.