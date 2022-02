DominioZero ya utiliza las nuevas métricas de Google Web Core Vitals Emprendedores de Hoy

Medir o evaluar la experiencia de los usuarios en una página web es una de las actividades más importantes para los negocios digitales hoy en día. La razón de ello es que no solo se trata de diseñar un sitio web atractivo, sino de crear un espacio digital con el que los clientes interactúen de manera cómoda, rápida y sencilla.

Es por esto que la agencia de marketing DominioZero utiliza web core vitals, el nuevo indicador de Google que permite medir el rendimiento de una web basado en la UX.

Web core vitals, una herramienta eficaz para medir la UX en una web DominioZero es una agencia de marketing digital en España que ayuda a los clientes a mejorar su reputación e imagen corporativa en Internet a través de un servicio profesional de diseño de páginas webs que combina creatividad, funcionalidad y estrategias de posicionamiento efectivas. Recientemente, esta empresa ha decidido usar web core vitals en su plataforma, una herramienta digital creada por Google que permite medir el rendimiento de cualquier página basándose en la UX. La UX es la user experience o experiencia del usuario, es decir, todo lo relacionado con la interacción del usuario dentro del sitio web y su percepción del mismo. Por lo tanto, con web core vitals los negocios digitales pueden evaluar si su página está interactuando de manera eficaz con sus visitantes. Algunas de las métricas de esta evaluación tiene que ver con rapidez de navegación, elementos visuales optimizados, uso correcto de notificaciones y anuncios, etc.

¿Cuáles son los indicadores de web core vitals y por qué utilizarlos? La empresa DominioZero incluye en sus servicios de marketing digital la incorporación de web core vitals, una herramienta de Google que trabaja con 3 indicadores: el LCP, FID y CLS. El LCP tiene que ver con la rapidez con la que carga la web y cada uno de los elementos visuales con los cuales interactúa el usuario. Conocer el rendimiento de esta carga es de suma importancia para los negocios digitales, ya que muchos clientes suelen abandonar una página que trabaja de forma lenta o pesada. De igual manera, el FID se centra en medir el tiempo que demora un usuario en interactuar con la página web. El CLS, por otra parte, está más enfocado en qué tan estable son los elementos desplazables en una página, es decir, si se mueven de forma correcta y no interrumpen en absoluto la navegación del usuario.

DominioZero ha incorporado los web core vitals en su página y en sus servicios de desarrollo de estrategias de marketing digital con el propósito de mejorar la experiencia de usuario que ofrecen a sus visitantes, así como la de quienes visitan la web de sus contratistas.

