¿Cómo comunicar a través del vídeo en la economía de la atención? Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 12:48 h (CET)

Gracias a las herramientas tecnológicas, la producción de contenido puede ser mucho más sencilla para las marcas. El objetivo principal de este proceso es llamar la atención de los clientes, lo cual se conoce como “economía de la atención“.

Todo acerca la economía de la atención El término “economía de la atención” fue acuñado por el economista y Premio Nobel Herbert Simon en su libro Designing organization for an information-rich world. Este término hace referencia a la poca capacidad que muchos seres humanos pueden tener para capturar información que se encuentra a su alrededor.

Debido a la abundancia informativa a la que las personas se ven expuestas día a día por medios como internet, redes sociales o televisión, cada vez es más difícil que los contenidos que las marcas producen tengan el impacto deseado en sus clientes. Por este motivo, las empresas deben ser mucho más creativas en el tipo de contenido que producen, para no abrumar a su grupo objetivo, ya que con el exceso de contenido se hace más difícil que cualquier persona logre darle sentido.

Comunicar en la economía de la atención Para luchar contra este fenómeno, las marcas deberían poner mayor atención en dos factores principales: primero, en el interés, que viene dado por el tipo de contenido e información que se genera y segundo, en el contexto, que debe entenderse como el momento en que la persona recibe el contenido, tratando de que este sea el adecuado.

Otra de las claves es saber combinar el tipo de material que se les ofrece a los clientes, es decir artículos, vídeos, imágenes, memes, etc. Por ello, para Sunomono, una productora audiovisual de Barcelona especializada en la creación de contenidos de vídeo para marcas y empresas, lo más importante para que el proyecto llegue a buen término es utilizar la creatividad y la capacidad de ejecución teniendo en mente siempre este recurso tan escaso: la atención de la audiencia.

Esta empresa está especializada en crear piezas de vídeo que influyan en el público objetivo de sus clientes. En sus 15 años de experiencia en el sector audiovisual, han desarrollado más de 1.000 proyectos y colaboraciones con agencias de publicidad, consultoras de negocios, departamentos de formación y de comunicación interna, trabajando con marcas como Volkswagen, BASF, CaixaBank, Mediamarkt, Carglass, Vichy, Mastercard, Lidl y Banc Sabadell. Sunomono centra su trabajo en áreas como publicidad, formación o comunicación interna y su enfoque se basa en el binomio Comunicación-Negocio, ya que su objetivo es mejorar los resultados de sus clientes, el engagement de sus empleados, mayores ventas, reconocimiento de marca o mejor formación de su fuerza de ventas. Todo acaba repercutiendo en el resultado de las compañías.

Sunomono comunica para transformar y cambiar algo por algo mejor, por ello puede ser el mejor aliado de las empresas en el momento de comunicar en plena economía de la atención.

