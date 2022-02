¿Qué es la humedad por capilaridad y cómo tratarla? Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:45 h (CET)

Cuando llueve el agua se asienta en los suelos donde están edificadas las propiedades o a su alrededor, después esta puede ascender desde los cimientos hasta las paredes y muros a través de los capilares, deteriorándolos.

A esto se le conoce como humedad por capilaridad, un problema que se presenta con mayor frecuencia en las épocas de lluvia y se manifiesta como manchas oscuras y depósitos de sales en las paredes y muros, sensación de frío, etc. Ante esto, Preactiva ofrece un equipo electro-físico que se encarga de prevenir y eliminar la humedad de las viviendas.

La humedad por capilaridad y su acción en las propiedades Durante las épocas de lluvia, es común que el agua que cae en los suelos tenga problemas para circular hacia abajo y se filtre por medio de los poros o capilares de los cimientos de las propiedades. Dicha humedad, debido al mecanismo por el que se produce, se denomina humedad por capilaridad y puede afectar a muros y paredes de hasta un metro y medio de altura. Las viviendas que presentan este problema se caracterizan por tener paredes y muros con manchas oscuras y desprendimiento de la pintura, rodapiés y revestimientos caídos, etc.

Esto a su vez genera un aumento de la conductividad de las paredes, produciendo una pérdida del confort térmico y un mayor gasto de la calefacción. La humedad también contribuye a la proliferación de microorganismos y, por lo tanto, a la aparición de enfermedades, principalmente respiratorias.

Se trata de un problema estético y de salud que debe corregirse de forma rápida y oportuna. Con este fin, Preactiva cuenta con un equipo electro-físico cuyo sistema de funcionamiento ofrece una solución definitiva.

Los servicios de la empresa para eliminar las humedades La humedad por capilaridad puede producir un gran deterioro de la propiedad que la presente y las personas que habitan en ella pueden contraer enfermedades respiratorias, por lo cual es necesario solucionar este problema. Sin embargo, si únicamente se solventan los daños físicos causados en la propiedad, la humedad seguirá persistiendo, especialmente en épocas de lluvia.

Por esta razón, es necesario dar una solución definitiva a la humedad por capilaridad en las propiedades. Preactiva dispone de un equipo electro-físico que elimina de manera definitiva la humedad de las propiedades y previene su aparición. Este equipo cuenta con un sistema electro-físico inalámbrico que, a través de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, evita que las moléculas de agua asciendan por las superficies y las dañen.

Asimismo, mediante la gravedad hace que el agua descienda hacia el subsuelo. Además de esto, el equipo es de fácil y rápida instalación (se instala en menos de 3 minutos), no necesita mantenimiento y es seguro para la salud de las personas, animales y plantas.

El equipo de Preactiva representa una solución definitiva a los problemas que se generan por la humedad por capilaridad en las viviendas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.