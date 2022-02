¿Cuánto cuesta una reforma integral?, por Lautoka Urbana

Las reformas integrales son una gran opción para las personas que buscan renovar su hogar con el objetivo de aumentar su valor y hacerlo más habitable. Aunque esta actividad se ha hecho muy popular en España, muchos aún no saben cuánto cuesta una reforma integral. Para ello, Lautoka Urbana pone a la disposición de sus clientes un equipo de profesionales que los ayudarán a determinar detalle a detalle cuanto será el coste final de una reforma para su vivienda u otra propiedad.

¿Cuánto cuesta una reforma integral en España? Lautoka Urbana explica que el precio de una reforma integral puede variar dependiendo de distintos factores como el tipo de propiedad, su estado actual, qué tan moderna será la reconstrucción, etc.

Sin embargo, una reforma en una vivienda tradicional en España, el coste de la misma puede oscilar los 60.000€ aproximadamente, aunque como ya se ha comentado, esto depende de distintos factores.

Para verlo de mejor manera es importante realizar un desglose del presupuesto de una reforma integral donde se evalúa con detalle el precio de las distintas actividades y servicios que se prestan en esta labor.

Esta firma cuenta con profesionales del sector inmobiliario que se encargan de realizar este desglose junto a sus clientes con total transparencia y buscando siempre la mayor rentabilidad. Estos, por ejemplo, construyen un informe de presupuesto detallado, en el cual describen el precio de las licencias de obra, demoliciones, albañilería, carpintería interior y exterior, fontanería, electricidad, pintura, etc.

Aspectos a considerar en un desglose de presupuesto En el momento de evaluar el presupuesto de una reforma integral, los profesionales de Lautoka Urbana tienen en cuenta el coste por licencia de obra y los trabajos previos. En este trabajo, como su nombre lo indica, se realizan actividades previas a la reforma como la protección de zonas comunes y cada una de las estructuras interiores y exteriores que no serán modificadas. Además de esto, es importante considerar las demoliciones y, por supuesto, el precio de las labores de albañilería donde se incluyen los materiales y herramientas a utilizar.

Otro punto importante es la carpintería exterior donde se evalúa el coste a detalle de las medidas, tipo de madera, estilo de las persianas, ventanas, etc. Al mismo tiempo, se realiza un presupuesto basado en la carpintería interior, prestando atención al tipo de hojas de las puertas, los acabados, cuántos muebles se incluirán en la reforma, etc. Otros puntos clave que Lautoka Urbana considera en este servicio son los elementos de la cocina y el baño, la calefacción, iluminación, etc.

Lautoka Urbana ayuda a sus clientes a conocer cuánto cuesta una reforma integral en España y qué aspectos serán necesarios evaluar para determinar el precio final en la reconstrucción de su nuevo hogar.