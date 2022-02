Kit de desayuno romántico a domicilio de la mano de Las Flores No Se Comen Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:24 h (CET)

Un regalo ideal para un ser querido o la pareja es un despertar repleto de comida gourmet, preparada con dedicación y buen gusto.

Productos horneados, bebidas exquisitas, delicatessen y muchas más sorpresas pueden llegar a cualquier localidad de España, en manos de la empresa Las Flores No Se Comen, una iniciativa innovadora que llena de sonrisas a los enamorados con su desayuno a domicilio.

Delicias que transmiten emociones Con más de cinco años de experiencia en preparar cajas de regalo con una selección de fabulosas opciones para degustar, la empresa ha diseñado un desayuno especial para regalar en San Valentín o cualquier día especial que se desee celebrar algo. Al ingresar a la página web de esta empresa, los clientes pueden seleccionar la sorpresa que más se ajuste a la ocasión que deseen destacar y aportar los datos necesarios para el envío.

El Desayuno Romántico consta de mini croissants de mantequilla, pan mini flauta, palmeritas y muffins, para elegir entre los de chocolate, nocilla o yogur con cramberries. Asimismo, lo acompañan zumos de naranja, piña o melocotón; bebidas como café, té verde, batido de fresa o chocolate. Finalmente, se añaden donuts glaseados en rosa con nubes, pancakes, un tarrito de Nutella y mantequilla en porciones individuales.

Todas estas delicias serán ubicadas de manera muy delicada en la caja, con regalos como tazas con mensajes impresos a elegir: “Volvería a elegirte una y otra vez”, “True love” o “Te quiero” para hacer aún más especial la primera comida del día. Cada caja también incluye una tarjeta con dedicatoria que el cliente podrá enviar con un máximo de 200 caracteres y la opción de incluir una rosa roja natural.

Otra forma de pasar un momento diferente al amanecer es compartir el Desayuno para Enamorados, para disfrutar entre dos, con horneados, bebidas y dulces, además de un sobre de productos ibéricos en lonchas a elegir y un benjamín de cava. Todas las opciones del catálogo pueden ser ampliadas en la sección Extras de la caja, donde se encuentran disponibles tubos de caramelos, barras de chocolate, porciones de tarta, frutas, snacks, manteles individuales, ramos de flores, velas, bebidas, cremas para untar, cerveza artesana y mucho más. De esta manera, se puede adaptar el regalo a la personalidad del homenajeado.

Responsabilidad y puntualidad en entregas a todo el país Los clientes de toda España peninsular pueden contar con envíos de lunes a sábado, en horarios de 8:30, 10:00, 12:00 y 14:00 horas. Para solicitar entregas al día siguiente, es necesario haber hecho el pedido vía online o por teléfono antes de las 17:00 horas. En Sevilla, la empresa realiza envíos de lunes a domingo, incluyendo los festivos.

Las Flores No Se Comen ofrece un detalle delicioso para sorprender a un ser querido con sus cajas, cestas, kits de regalo y demás alternativas para hacer de una mañana el más feliz recuerdo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.