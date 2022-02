Vivir fuera de las ciudades, la opción que propone Feelin Home Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:12 h (CET)

Las personas deciden alejarse del pueblo o de sus viviendas fuera de la ciudad por diferentes razones como buscar mejores oportunidades laborales, adoptar un nuevo estilo de vida, etc.

Sin embargo, esto ha cambiado en España con la llegada del COVID-19, ya que sus habitantes ahora prefieren trabajar y vivir fuera de las ciudades. Por esta razón, Feelin Home ofrece un nuevo servicio de asesoramiento profesional para aquellos que buscan construir una vivienda en los campos y las pequeñas zonas del territorio español.

Construir una vivienda hecha a la medida Feelin Home es una empresa de eco tecnologías para el hogar que ayuda a las personas a encontrar las mejores opciones para la construcción de su nueva vivienda. Actualmente, la marca ofrece un servicio de asesorías y acompañamiento para quienes buscan vivir fuera de las ciudades por distintas razones como la situación pandemia.

Para recibir este servicio, el cliente simplemente necesita rellenar un formulario diseñado por la compañía. Este será indispensable para determinar qué tipo de propiedad querrán sus clientes y cuáles serán sus características. Una vez rellenado, Feelin Home y sus profesionales realizan un análisis exhaustivo de qué empresas pueden ofrecer una construcción óptima, rápida y a precios económicos fuera de la ciudad y con dichas características. De igual manera, estudian cuáles son los materiales más adecuados para la edificación de la vivienda de sus clientes y qué pasos deben llevar a cabo si desean construirla por cuenta propia.

La tendencia de construir un hogar fuera de las ciudades Anteriormente, las personas se mudaban a las grandes ciudades para conseguir mejores trabajos o adoptar un estilo de vida moderno, disfrutar de mayores servicios, etc. Esto cambia tras la llegada del COVID-19, ya que ahora las personas buscan alejarse de los lugares con mayor aglomeración de personas y optar por una modalidad de teletrabajo.

Además, debido a la pandemia los precios de alquiler se han elevado de forma exponencial, por lo cual resulta más económico comprar o construir una propiedad en el campo. Como solución efectiva, Feelin Home ofrece a sus clientes un asesoramiento y acompañamiento personalizado en cuanto a la construcción de viviendas y demás establecimientos a un presupuesto accesible. Esto incluye el diseño y desarrollo de propiedades con materiales ecológicos y económicos que permitan un mayor ahorro de energía.

Feelin Home es una compañía innovadora que se adapta a las necesidades de sus clientes y a las tendencias relacionadas con el área de construcción en España. Esto se puede reflejar en la promoción de su nuevo servicio de asesorías y acompañamiento para la creación de viviendas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.