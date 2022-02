Importancia de la corrección de textos, por Sekhmet Emprendedores de Hoy

Escribir un texto no es una tarea sencilla. En el mismo, no solo debe plasmarse una idea interesante, que capte la atención del público, sino que también es fundamental cuidar aspectos como la redacción y el estilo.

Cuando los autores plasman en un escrito las ideas que tienen en su mente, deben procurar hacerlo de la manera más creativa posible y sin importar su extensión, es esencial llevar a cabo la corrección del mismo.

De allí, proviene la importancia de la corrección de textos, la cual permite tener la certeza de que un escrito está realmente bien terminado. En Sekhmet, ofrecen el servicio de corrección profesional de textos de cualquier tipo.

El primer paso para la corrección de textos es la revisión Corregir en forma previa los textos permite eliminar incongruencias y además posibilita la unificación en las normas y en la semántica de lo escrito. Esto resalta la importancia de la corrección de textos para entregar trabajos con la mayor precisión posible.

En ese sentido, el primer paso es la revisión del escrito, para lo cual es necesario leer el mismo varias veces. En ocasiones, la revisión de textos se hace en presencia del autor, lo cual contribuye a una mejor comprensión de las ideas plasmadas. De no ser posible, simplemente se buscan los errores en la sintaxis, forma o semántica, para después enviarle toda la información al escritor, el cual podrá alegar si, efectivamente, cometió una equivocación, si las mismas fueron premeditadas o si tienen algún sentido extraliterario.

Es por ello que, en Sekhmet, ofrecen el servicio de corrección de textos, pues es fundamental contar con expertos que realicen una corrección exhaustiva y garanticen la mayor exactitud.

Servicio de corrección ortotipográfica en Sekhmet Cuando se corrige un texto, la revisión del mismo puede basarse en aspectos relacionados con el estilo o con la ortografía.

La corrección de tipo ortotipográfica pretende eliminar cualquier error tipográfico. Esto se refiere a la grafía y tipografía utilizada, los signos de puntuación, espaciados, separación de palabras, diferentes tipos de letra, etc. Todas estas correcciones se hacen con la finalidad de lograr la mayor uniformidad posible en el texto.

Sekhmet es una empresa en la cual María Ángeles Buisán presta su labor profesional como correctora y redactora autónoma. Es licenciada en Humanidades con Máster en Edición, Triple Máster en Psicología-Terapia Gestalt-Counselling y Curso de Acompañamiento en el Duelo. Actualmente, se encuentra cursando estudios de Logoterapia en AESLO. Cuenta con 20 años de experiencia en el campo y ha prestado su servicio a particulares, empresas y editoriales.

A través de la página web se pueden contratar los servicios de corrección ortotipográfica de textos de todo tipo, incluyendo tesis doctorales o escritos profesionales. Además, es posible adquirir todos sus libros.

