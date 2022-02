¿Se puede comer en Salt Bae por menos de 7€? Gourmetismo visita el último concepto de Nusret Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 10:45 h (CET)

El 2020 fue el año en el cual se creó en Instagram la cuenta Gourmetismo, una cuenta enfocada a la difusión, a través de esta plataforma, de una amplia variedad de reseñas gastronómicas y con el objetivo de literalmente “recorrer el mundo a bocados”.

Es una realidad que, ahora mismo, en esta red social, hay una gran comunidad en crecimiento de personas que aman las cuentas foodies, es decir, las dedicadas a la gastronomía.

Por eso, si además se toma en cuenta que el contenido de Gourmetismo es sumamente atractivo, visualmente delicioso y muy variado, es fácil entender cómo ha logrado en tan poco tiempo crecer muy rápido y acumular un número de casi 20 mil seguidores. En este perfil, se pueden encontrar experiencias gastronómicas vividas en distintos lugares del el mundo. No obstante, Miguel, el creador e influencer detrás de esta cuenta, asegura que su ámbito principal es nacional, centrándose principalmente en Madrid y La Rioja.

Una visita al último concepto de Nusret que despierta interés Precisamente, una de estas experiencias internacionales se dio en la inauguración de un local del nuevo concepto de Nusret en Estambul, “SaltBae Burger”, tal y como se puede ver en su publicación de Instagram. Se trata de uno de los restaurantes más famosos del mundo no solo por su comida, sino también por su afamadísimo cocinero Nusret Gökçe (Salt Bae), reconocido como uno de los mejores y el cocinero más famoso a nivel mundial gracias a Instagram.

Allí, Gourmetismo tuvo la oportunidad no solamente de conocerlo, sino además de compartir una amena conversación, después de haber degustado un menú (hamburguesa, patatas, bebida y postre) por únicamente 6,3 €. La razón de este sorprendente precio tiene que ver con el hecho de que es una nueva línea de restaurantes de Nusret orientada principalmente a hamburguesas y al cambio favorable que ofrece en este momento la lira turca.

En la reseña publicada por Gourmetismo en Instagram, afirma que se trata de un concepto más informal y asequible, pero donde se sigue disfrutando de una experiencia gastronómica excepcional. Para los amantes de las cuentas foodie, tan populares hoy en día, el perfil de Gourmetismo es todo un placer para el paladar. Por eso, la recomendación es visitar su perfil, leer sus reseñas y disfrutar de sus atractivas y deliciosas fotografías.

Gourmetismo, la cuenta foodie que hará que seguir la dieta sea misión imposible Instagram se ha convertido en una importante plataforma, a través de la cual muchas personas alrededor del mundo han logrado generar influencia en otros a través de su contenido. Si bien en esta red social hay muchos nichos de público diferente, uno de los que más genera seguidores es el gastronómico o foodie.

Es en esta área, en la que destaca el perfil de Gourmetismo, un influencer que, a través de su cuenta foodie, comparte platos y experiencias gastronómicas alrededor de España y del mundo. Especialmente recomendables sus guías, recogiendo, por ejemplo, su TOP hamburguesas de Madrid. Así que, para los que disfrutan del buen comer y quieren aparcar su dieta, lo ideal es dejarse conquistar por el foodporn de Instagram.

