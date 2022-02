FABBRIC, la alternativa sostenible de la moda Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 10:52 h (CET)

Hoy en día, el estado del medioambiente y el inminente cambio climático son uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar la sociedad actualmente. La industria de la moda, que recurre a un proceso de confección y distribución altamente contaminante, se encuentra entre los principales agravantes de esta situación.

Para hacerle frente, a lo largo de los últimos años, han surgido iniciativas que fomentan la moda sostenible, un concepto que busca promover el uso de prendas de calidad que, además, contribuyan a la conservación y respeto hacia el medioambiente.

Una de estas iniciativas es FABBRIC, que se ha consolidado como una de las principales compañías que promueve la moda circular. Esta marca conecta directamente a los usuarios interesados en comprar prendas sostenibles y de alta calidad con las empresas que las fabrican, proceso que no requiere intermediarios y representa un beneficio para los compradores potenciales.

“Del huerto a tu plato”: el innovador concepto de FABBRIC En la industria de la moda tradicional, el proceso de venta de una prenda de ropa suele incluir una gran cantidad de intermediarios. La participación de todas estas partes resulta en un incremento del coste de la pieza que repercute directamente en el precio final que paga el consumidor. Conscientes de ello, los fundadores de FABBRIC han diseñado un modelo de negocio mediante el cual eliminan todos los eslabones entre las fábricas y los clientes finales. Su función es agrupar en una sola plataforma las prendas de los fabricantes que confeccionan para las marcas más reconocidas en el sector, ofreciendo así la posibilidad de realizar la compra directamente. De esta forma, bajo la premisa “Del huerto a tu plato”, simplifican el proceso de compra y ofrecen al comprador la posibilidad de ahorrar hasta un 50 % de su dinero en comparación con las marcas.

Esta plataforma no solo supone un beneficio para los consumidores, sino también para las empresas fabricantes. En ese sentido, FABBRIC se ha convertido en un canal de distribución sin ningún coste para ellas.

Una start-up que fomenta la moda sostenible Más allá de ofrecer un importante ahorro económico a los clientes y a las empresas, esta start-up tiene el objetivo de fomentar la moda sostenible. Para ello, seleccionan únicamente productos elaborados a partir de materiales de calidad, sostenibles y duraderos y ajustan los precios para apoyar el consumo consciente durante todo el año, alejándose del consumismo impulsivo que fomentan las rebajas. Además, su equipo impulsa la moda circular, dando una segunda vida al stock de sus fabricantes.

La misión sostenible, la innovación y la rentabilidad de este modelo de negocio han hecho que FABBRIC haya sido seleccionada por la aceleradora de start-ups Lanzadera. Este reconocimiento, junto con las posibilidades de escalabilidad que presenta el negocio, hacen de FABBRIC una start-up con muchas probabilidades de éxito.

