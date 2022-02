Vestidos de novia 2022 en 10 tendencias, por VIVIANA TUESTA Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 15:32 h (CET) Vestidos de novia 2022: una ola de optimismo invade las nuevas colecciones con propuestas energéticas, alegres y valientes Según las más prestigiosas wedding planner, las últimas tendencias nupciales son tan frescas como el roció, flores y hojas en la parte superior de los vestidos, corpiños trabajados, detalles que animan las texturas, coloridos elementos naturales, bustiers bordados con cristales o plumas muy ligeras, voluminosas faldas con volantes, largas colas principescas y mangas globo: estas son las tendencias nupciales en vestidos de novia para este año.

Los vestidos de novia en 2022 toman nuevas formas y no dejarán de sorprender por la elegancia y refinamiento.

Los tejidos prefieren la preciosidad del Sangallo y el encaje de macramé para mezclarlos con capas de tul que añaden volumen y vaporosidad.

En cuanto a los modelos, los protagonistas son los vestidos de sirena y princesa con diseños en forma de A, que mezclan clasicismo y elegancia. Siguiendo estas tendencias es fácil elegir el vestido de novia perfecto, imposible equivocarse.

No falta la reminiscencia de la del pasado, con cascadas de cristales y plumas en vestidos de corte imperio y corpiños suaves y fluidos que devuelven a los años 20 y al estilo Gatsby.

10 tendencias en vestidos de novia para 2022.

Mangas de globo

Las tendencias de la moda nupcial para 2022 se centran en las mangas acentuadas por los volúmenes en forma de globo. El diseño abullonado está adornado con tejidos preciosos, encaje y tafetán de seda, y añade brío y voluptuosidad a los vestidos de novia sencillos y drapeados.

Corpiño bustier

Tomados del mundo de la lencería, los vestidos de novia 2022 se construyen con bustiers que marcan la cintura y resaltan el escote. Entre los modelos a elegir hay corpiños con la clásica forma de corazón o con profundas aberturas centrales. Los hábiles bordados de encaje alternados con cristales y piedras preciosas aportan luz y elegancia.

Modelo princesa

Tras un periodo alejado de las tendencias nupciales, el vestido de princesa vuelve a estar entre los modelos de moda en los que centrarse. Romántico, de cuento de hadas y atemporal, este modelo de vestido presenta una amplia falda de tul con bordes de encaje y adornos de cristal.

Faldas con volantes de tul

Volantes, volantes y volantes: son los elementos imprescindibles que se deben añadir al vestido de novia para conseguir un estilo sofisticado y extravagante el día de la boda. Cascadas de volantes de tul adornan amplias y vaporosas faldas y los volantes añaden sofisticados detalles en mangas, hombros y corsés. ¿El resultado? Un look de novia que deja sin aliento.

Estilo Gatsby

Entre los diseños de vestidos de novia de moda que hay que tener en cuenta están los de estilo Gran Gatsby, inspirados en los locos años veinte. Se apuesta por las plumas, los flecos de cristal y las formas fluidas, casi impalpables, en vestidos de cintura larga y formas rectas y lineales.

Vestidos de novia de dos piezas

La novedad absoluta entre las tendencias nupciales, según las wedding planner, son los vestidos de dos piezas que pueden reutilizarse incluso después del día de la boda. Se trata de modelos compuestos por una falda larga y un corsé, trajes de pantalón o monos adornados con encajes y bordados de macramé.

Cuello mao

Los vestidos de novia de cuello mao hacen retroceder en el tiempo y traen a la memoria las famosas imágenes del vestido de novia de Grace Kelly que han encantado al mundo entero y que todavía hacen soñar. Entre las tendencias de moda de los vestidos de novia 2022, vuelve el escote mao, formado por una pasarela que marca el cuello y centra la atención en el rostro para adornarlo con pendientes de araña de diamantes y largos velos bordados.

Vestidos de novia con cola

Para las que adoran sorprender incluso el día del "Sí", basta con optar por los modelos de vestidos de novia con cola larga, de estilo principesco e inspirados en el mundo de los cuentos de hadas. Decenas de metros de tela forman una larga cola al paso de la novia.

Escote redondo o cuadrado

Otro protagonista de los vestidos de novia 2022 es el escote redondo o cuadrado que perfila el escote y aporta un estilo clásico y elegante. El escote redondo es la estrella de los vestidos de novia de princesa, en forma de trapecio y con formas más amplias.

Vestido corto

Además del clásico vestido largo, los vestidos de novia 2022 acortan los largos. De hecho, hay muchas propuestas midi o mini, pero siguen pegadas en la parte superior. El resultado es un vestido de novia con un estilo vintage de los años 60, que es perfecto para el día o para bailar en la pista justo antes de cortar la tarta.

Para elegir el vestido de novia perfecto hay que buscar el vestido que mejor realce el físico y las cualidades de la persona que lo va a llevar, disimulando aquellas características con las que se puede encontrar más insegura. El vestido siempre se debe adaptar a la novia y no al contrario.

