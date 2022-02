Calvià fue el destino turístico con mayor ocupación hotelera de España en 2021 Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 15:40 h (CET) El municipio de Calvià (Mallorca) fue el destino turístico con mayor nivel de ocupación hotelera de España durante el año pasado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato pone de manifiesto la recuperación del sector turístico pese a las restricciones sanitarias, con un grado medio de ocupación turística del 57,4%, y la progresiva desestacionalización de los viajes a este destino El municipio de Calvià (Mallorca) fue el destino turístico con mayor nivel de ocupación hotelera de España durante el año pasado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato pone de manifiesto la recuperación del sector turístico pese a las restricciones sanitarias, con un grado medio de ocupación turística del 57,4% que no queda lejos del 65% registrado al finalizar la temporada veraniega en octubre, y la progresiva destacionalización de los viajes a este destino, gracias a su creciente oferta cultural, gastronómica y deportiva.

Además del grado medio de ocupación, Calvià también registró buenas cifras de pernoctaciones en 2021, con 3.579.785, cifra que lo situó en sexto lugar en el cómputo total de destinos españoles. No obstante, estos datos quedan lejos de los registrados en 2019, año de referencia antes de la Covid-19, con más de nueve millones de pernoctaciones.

La estancia media de los turistas en Calvià fue de 5,76 días, un dato que sitúa al municipio entre los diez primeros destinos nacionales y muy por encima de la media nacional de 2,85 días.

Finalmente, el informe del INE pone de relieve el gran peso del turismo internacional en Calvià. Durante el año pasado se alojaron en el municipio 621.718 viajeros, de los que el 86,42% fueron personas extranjeras y el 13,58% correspondió a residentes en España.

Calvià lleva años apostando por un modelo de referencia, basado en el turismo sostenible, inteligente y de calidad. Además de contar con magníficas condiciones para el turismo de sol y playa, dispone de grandes atractivos como el deporte, la cultura, la gastronomía o el turismo de congresos, haciendo de Calvià un lugar perfecto para visitar durante todo el año. En el ámbito de turismo de congresos y convenciones (MICE), Calvià está cerca de consolidarse como uno de los grandes focos de atracción gracias a sus infraestructuras, su proximidad al aeropuerto internacional de Mallorca y su amplia y renovada oferta hotelera y de grandes espacios preparados para acoger todo tipo de eventos.

Más información en www.calvia.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.